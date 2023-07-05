РФ показала применение дрона-камикадзе "Овод" против ВСУ: чем он опасен (видео)

Российские военные ранее уже применяли этот беспилотник-камикадзе на оккупированной территории Донецкой области, где они его тестировали.

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Российские СМИ пишут о том, что ВС РФ якобы уничтожили наблюдательный пункт украинских бойцов в районе Авдеевки с помощью нового дрона "Овод". В частности со ссылкой на собственные источники в армии такую информацию опубликовало РИА Новости во вторник, 4 июля.

Офицер ВС РФ из Первого армейского корпуса группировки войск "Юг", имя и звание которого журналисты не назвали, рассказал им о том, как "Овод" ударил по пункту наблюдения ВСУ. По его словам, сначала операторы Первого корпуса выпустили квадракоптер-разведчик, который сфотографировал цель. Потом оккупанты применили FPV "Овод". Дрон-камикадзе воспользовался координатами беспилотника-разведчика и поразил цель.

Российский FPV-дрон "Овод": чем он может угрожать украинским военным

В конце июня 2023 года "Овод" российские военные протестировали на оккупированной территории Донецкой области. Этот беспилотник принадлежит к классу дронов-камикадзе, которые управляются от первого лица. Оператор может получать изображение с камеры дрона, который фиксирует свой полет к цели, как на монитор, так и непосредственно на очки виртуальной реальности.

Технические характеристики FPV-дрона "Овод"

тип — дрон-камикадзе;

вес — 5 кг;

оснащение — замыкатель для установки и снаряжения снарядов, камера;

используемые боеприпасы — снаряды осколочного типа, снаряды осколочно-фугасного типа;

цена — около $500.

Напомним, в конце июня 2023 года стало известно о том, что ВС РФ получили новые ударные дроны "Овод". Дрон является квадрокоптером, работающим по принципу "вида от первого лица" (First Person View, сокращенно — FPV), когда оператор в режиме реального времени получает изображение с камеры аппарата на свой монитор или очки виртуальной реальности.

А в конце мая эксперт Сэмюэль Бендетт рассказал, почему Россия не может победить Украину в "войне дронов". По его наблюдениям, россияне слишком медленно адаптируются к новым условиям ведения боев и слишком зависимы от западных компонентов.