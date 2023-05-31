Россия не может победить Украину в "войне дронов": эксперт назвал причины

Несмотря на преимущества в 2014 году, РФ не может справиться с внутренними бюрократическими проблемами и насытить фронт БПЛА.

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Беспилотники стали решающим фактором в боях за освобождение Украины, но такой мощный противник, как РФ очень трудно адаптируется к современным условиям войны дронов, пишет Breaking Defense. Свое видение проблем российской армии в сегменте БПЛА редакции высказал Сэмюэль Бендетт, эксперт по России из CNA.

Хороший старт, но слабый финиш

По его словам, ирония в том, что Москва еще в 2014 году имела огромное преимущество в производстве и разработке беспилотников. Ее "Орлан-10" с дальностью полета 120 км был хорошим инструментом против слабого украинского ПВО. Но благодаря помощи Запада украинские системы противовоздушной обороны улучшались и эти дроны стали все чаще сбивать.

Россия не произвела их достаточно много, чтобы иметь большой запас, и на какое-то время на фронте было затишье, пока не начали поступать иранские БПЛА, а местные умельцы на основе китайских разработок — создавать свои модели. Военная машина Кремля рассказывала о чудо-дронах, но большого количества новинок в Украине так и не увидели – оказалось, что это не более, чем небольшие партии беспилотников.

Инициатива снизу

Сэмюэль Бендетт отмечает, что к провалу в войне дронов Россия быстро стала адаптироваться за счет увеличения средств РЭБ, которые у оккупантов действительно хорошо работают. Кроме того, в ВС РФ начали поставлять волонтерские дроны, созданные на основе популярных китайских "Мавиков".

В отличие от Украины, где процесс внедрения дронов от энтузиастов достаточно прост, в России приходится пробиваться через "толстую броню" бюрократического аппарата — к госзаказам не допускают "посторонних". Но зато Минобороны РФ смотрит сквозь пальцы на "инициативу снизу", когда отдельные группы турбо-патриотов своими силами стали пытаться насытить войска различными дронами собственного и зарубежного производства.

Как говорит Бендетт, это является отражением военных, экономических и культурных различий между воюющими сторонами.

Украина быстро внедряет в войска разработки инженеров

Важные проблемы армии РФ

Но, по мнению эксперта, не только бюрократия мешает России догнать Украину в войне дронов. ВСУ могут быстро получить любую технологию для производства дронов, в том числе для новомодных и эффективных FPV-беспилотников (с видом от первого лица) в очень больших количествах. А вот Россия не может импортировать высокотехнологичные беспилотники из-за западных санкций и ограничений на экспорт. Поэтому она вынуждена полагаться на свое производство или покупать беспилотники у Ирана или Китая.

В свою очередь Украина получает значительную помощь от США и других западных стран в области оборонных технологий, включая беспилотники, что в значительной мере помогает ВСУ иметь преимущество перед армией оккупантов. Кроме того, согласно отчету CNA Россия столкнулась с несколькими препятствиями на пути развития своих беспилотных возможностей:

Недостаток финансирования и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых типов беспилотников.

Зависимость от импорта компонентов и технологий из-за отставания отечественной промышленности.

Сложность координации между различными министерствами и ведомствами по вопросам закупок и использования беспилотников.

Недостаток квалифицированных специалистов и обучения персонала по работе с беспилотниками.

Отсутствие единой концепции и доктрины применения беспилотников на поле боя.

Авторы отчета говорят, что России следует поучиться у Украины умению быстро повышать свою возможности по производству беспилотников. Отчет также предлагает США и другим западным странам продолжать поддерживать Украину в этой области и следить за развитием российских возможностей.

Ранее Фокус рассказывал про проект CRUSH: в Украине собирают аналог российских дронов-камикадзе "Ланцет".