Проект CRUSH: в Украине собирают аналог российских дронов-камикадзе "Ланцет" (видео)

Беспилотник получил необычную конструкцию и мощную боевую часть, которую помогли подобрать украинские военные.

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Команда инженеров из Кривого Рога собирает для украинских военных новые ударные беспилотники CRUSH, которые напоминают российские "Ланцеты". Об этом руководитель предприятия Виталий Брызгалов сообщил на своей странице в Facebook.

Изначально команда разработала дроны-камикадзе Cobra, которые собираются из штампованных стальных деталей, но платформа оказалась очень гибкой и способной принимать разные формы. Благодаря этому инженеры по просьбе военных смогли изменить конструкцию и запустить проект CRUSH

"Есть запрос на класcный ударничек, фактически, аналог "Ланцета". Сказано — сделано. Часть уже собрана, военные нам помогают в плане нагрузки, и мы фактически имеем свою собственную крылатую ракету", — прокомментировал Виталий Брызгалов в ролике.

Если Cobra по своему внешнему виду напоминает классический самолет с T-образным оперением и винтом в передней части самолета, то CRUSH получил большой V-образный хвост и "нос" в виде боевой части. Боеголовка похожа на заряд для гранатомета РПГ, но гораздо больше по размеру. Виталий Брызгалов показал лишь заготовку беспилотника с каркасом и крыльями, но без двигателя и электроники.

Украинский ударный дрон Cobra Фото: Facebook

Виталий Брызгалов добавил, что сейчас предприятие работает над созданием функции автопилота, который полностью возьмет на себя управление аппаратом — оператор сможет вмешаться в его работу и заставить отклониться от заданного маршрута в случае необходимости. Кроме того, инженеры делают нестандартные системы связи и средства защиты от РЭБ, поскольку обычные россияне научились блокировать.

Ранее писали, чем российские беспилотники "Ланцет" угрожают украинским войскам. Они получают координаты целей от малозаметных дронов-разведчиков, а затем атакуют их, взрываясь при столкновении.

В мае команда Виталия Брызгалова собиралась отправить дроны Cobra на Москву, чтобы поучаствовать в конкурсе и попытаться выиграть приз в размере 20 млн гривен от бизнесмена Владимира Яценко. По словам руководителя, разработчики не успели доработать свой беспилотник, чтобы выполнить эту задачу.