Гибрид ракеты и РЭБ: Китай разрабатывает дрон-камикадзе "сверхдальнего" радиуса действия

Беспилотник будет создан на базе существующей серии ракет AR и сможет быть как ударным дроном, так и многоразовым БПЛА.

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Китайская компания Aerospace CH UAV Co Ltd разрабатывает новый тип барражирующего боеприпаса на основе серии AR ракет класса "воздух-земля", сообщает Defense Aerospace. Это будет особый дрон "сверхдальнего" радиуса действия, который будет выполнять ряд функций.

По заявлению разработчиков компании, беспилотник сможет служить своеобразным ретранслятором связи на поле боя, а также модифицироваться в летающую систему РЭБ, чтобы подавлять радары ПВО противника. Кроме того, при своей модульной конструкции он позволяет прикреплять к корпусу боеприпас, чтобы наносить точные и мощные удары по позициям врага.

Китайские инженеры обещают, что их барражирующий боеприпас, будет характеризоваться большой выносливостью, сверхбольшой дальностью действия, большим уроном, высокой надежностью и при этом низкой стоимостью, как для беспилотника подобного класса. Он сможет действовать не только в одиночных миссиях, но в составе так называемого "роя дронов", т.е. взаимодействовать и выполнять операции вместе с другими беспилотниками разных классов.

Разведывательный дрон CH-4 выглядит почти как MQ-9 Reaper CH-5 — новейший БПЛА серии Rainbow с дальностью полета 10 000 км. СН-6 — большой БПЛА, который можно использовать и для разведки и как ударный дрон CH-92 в основном предназначен для разведки, наблюдения и нападения

Других подробностей компания не приводит, но известно, что CH UAV является разработчиком известной в Китае и за его пределами серией беспилотников CH, в том числе проверенными в боевых условиях CH-3 и CH-4, более мощными CH-5 и CH-6, малозаметными CH-7, а так же уникальной моделью CH-10 с наклонным винтом.

Вместе с беспилотниками компания CH UAV также разработала ракеты класса "воздух-земля" серии AR. Серия AR охватывает ракеты весом от 10 до 100 кг для беспилотных летательных аппаратов.

Ожидается, что беспилотники серии CH будут совместимы с новым барражирующим боеприпасом компании, что значительно повысит их возможности, говорят эксперты издания. Один из аналитиков отметил, что новый китайский дрон-камикадзе будет очень конкурентоспособным на международном рынке.

Ранее Фокус рассказывал, что Китай переделывает обычные дроны в военные: как их будут применять на поле боя. Инженеры модифицируют беспилотники, чтобы они могли перевозить грузы весом до 40 кг со скоростью до 70 км/ч.