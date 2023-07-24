Гибрид ракеты и РЭБ: Китай разрабатывает дрон-камикадзе "сверхдальнего" радиуса действия
Беспилотник будет создан на базе существующей серии ракет AR и сможет быть как ударным дроном, так и многоразовым БПЛА.
Китайская компания Aerospace CH UAV Co Ltd разрабатывает новый тип барражирующего боеприпаса на основе серии AR ракет класса "воздух-земля", сообщает Defense Aerospace. Это будет особый дрон "сверхдальнего" радиуса действия, который будет выполнять ряд функций.
По заявлению разработчиков компании, беспилотник сможет служить своеобразным ретранслятором связи на поле боя, а также модифицироваться в летающую систему РЭБ, чтобы подавлять радары ПВО противника. Кроме того, при своей модульной конструкции он позволяет прикреплять к корпусу боеприпас, чтобы наносить точные и мощные удары по позициям врага.
Китайские инженеры обещают, что их барражирующий боеприпас, будет характеризоваться большой выносливостью, сверхбольшой дальностью действия, большим уроном, высокой надежностью и при этом низкой стоимостью, как для беспилотника подобного класса. Он сможет действовать не только в одиночных миссиях, но в составе так называемого "роя дронов", т.е. взаимодействовать и выполнять операции вместе с другими беспилотниками разных классов.
Других подробностей компания не приводит, но известно, что CH UAV является разработчиком известной в Китае и за его пределами серией беспилотников CH, в том числе проверенными в боевых условиях CH-3 и CH-4, более мощными CH-5 и CH-6, малозаметными CH-7, а так же уникальной моделью CH-10 с наклонным винтом.
Вместе с беспилотниками компания CH UAV также разработала ракеты класса "воздух-земля" серии AR. Серия AR охватывает ракеты весом от 10 до 100 кг для беспилотных летательных аппаратов.
Ожидается, что беспилотники серии CH будут совместимы с новым барражирующим боеприпасом компании, что значительно повысит их возможности, говорят эксперты издания. Один из аналитиков отметил, что новый китайский дрон-камикадзе будет очень конкурентоспособным на международном рынке.
Ранее Фокус рассказывал, что Китай переделывает обычные дроны в военные: как их будут применять на поле боя. Инженеры модифицируют беспилотники, чтобы они могли перевозить грузы весом до 40 кг со скоростью до 70 км/ч.