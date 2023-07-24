Гібрид ракети та РЕБ: Китай розробляє дрон-камікадзе "наддалекого" радіуса дії

Безпілотник буде створено на базі наявної серії ракет AR і зможе бути як ударним дроном, так і багаторазовим БПЛА.

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Китайська компанія Aerospace CH UAV Co Ltd розробляє новий тип баражувального боєприпасу на основі серії AR ракет класу "повітря-земля", повідомляє Defense Aerospace. Це буде особливий дрон "наддалекого" радіусу дії, який виконуватиме низку функцій.

За заявою розробників компанії, безпілотник зможе слугувати своєрідним ретранслятором зв'язку на полі бою, а також модифікуватися в літаючу систему РЕБ, щоб пригнічувати радари ППО противника. Крім того, за своєї модульної конструкції він дає змогу прикріплювати до корпусу боєприпас, щоб завдавати точних і потужних ударів по позиціях ворога.

Китайські інженери обіцяють, що їхній боєприпас для баражування характеризуватиметься великою витривалістю, надвеликою дальністю дії, великою втратою, високою надійністю і при цьому низькою вартістю, як для безпілотника подібного класу. Він зможе діяти не тільки в поодиноких місіях, а й у складі так званого "рою дронів", тобто взаємодіяти і виконувати операції разом з іншими безпілотниками різних класів.

Розвідувальний дрон CH-4 виглядає майже як MQ-9 Reaper CH-5 — новітній БПЛА серії Rainbow з дальністю польоту 10 000 км. СН-6 — великий БПЛА, який можна використовувати і для розвідки, і як ударний дрон CH-92 в основному призначений для розвідки, спостереження і нападу

Інших подробиць компанія не наводить, але відомо, що CH UAV є розробником відомої в Китаї і за його межами серії безпілотників CH, зокрема перевірених у бойових умовах CH-3 і CH-4, потужніших CH-5 і CH-6, малопомітних CH-7, а також унікальної моделі CH-10 з похилим гвинтом.

Разом із безпілотниками компанія CH UAV також розробила ракети класу "повітря-земля" серії AR. Серія AR охоплює ракети вагою від 10 до 100 кг для безпілотних літальних апаратів.

Очікується, що безпілотники серії CH будуть сумісні з новим баражуючим боєприпасом компанії, що значно підвищить їхні можливості, кажуть експерти видання. Один з аналітиків зазначив, що новий китайський дрон-камікадзе буде дуже конкурентоспроможним на міжнародному ринку.

Раніше Фокус розповідав, що Китай переробляє звичайні дрони на військові: як їх застосовуватимуть на полі бою. Інженери модифікують безпілотники, щоб вони могли перевозити вантажі вагою до 40 кг зі швидкістю до 70 км/год.