Китай переробляє звичайні дрони на військові: як їх застосовуватимуть на полі бою

Інженери модифікують безпілотники, щоб вони могли перевозити вантажі вагою до 40 кг зі швидкістю до 70 км/год.

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Сухопутні війська армії Китаю поставили перед собою завдання перепрофілювати звичайні комерційні безпілотники на вантажні дрони, які виконуватимуть логістичні місії на полі бою, повідомляє військове агентство Janes. За задумом військових, модифіковані БПЛА зможуть підтримувати бійців на позиції боєприпасами, медикаментами або продовольством.

Нещодавно по державному телебаченню Китаю (CCTV) показували сюжет, в якому 83-тя армійська група Сухопутних військ НВАК використовує перепрофільований комерційний квадрокоптер з вертикальним злетом і посадкою (VTOL) під час бойових навчань зі скидання боєприпасів солдатам у симульованому бойовому середовищі.

Експерти агентства Janes уважно проаналізували дрони, які з'явилися в сюжеті, і з'ясували, що це БПЛА, які доступні у вільному продажу. Зокрема, йдеться про безпілотники для сільськогосподарського обприскування компанією, які активно застосовуються в провінції Цзянсу. Такий БПЛА може важити від 20 до 40 кг, мати ширину близько 1,5 м і максимальну швидкість 70 км/год.

Безпілотник має стабільні налаштування корекції висоти і може передавати дані солдатам у режимі реального часу. Дроном можна керувати за допомогою дистанційного керування або навігації по шляхових точках з наземних станцій управління.

Аналіз вантажного китайського військового дрона від західних експертів Фото: janes.com

Під час навчань 83-тя група армії КНР встановила імпровізований відсік для зберігання, ймовірно, зроблений з вуглецевого волокна, під центральним модулем БПЛА. Стулки в нижній частині відсіку відкриваються, щоб скидати припаси на поле бою. Серед скинутих боєприпасів були патрони калібру 7,62 мм для автоматів. Так само солдати продемонстрували завантаження боєзапасу у вантажний відсік через бічний люк безпілотника.

Західні військові експерти зазначають, що НВАК дедалі частіше використовує комерційні платформи для зміцнення своїх операцій у рамках стратегії розвитку Пекіна "Військово-цивільне злиття". На думку фахівців, армія КНР і далі використовуватиме цивільні безпілотники для своїх військових цілей.

Раніше Фокус розповідав, що армія Китаю замінює солдатів роботами з автоматами. Напівавтономні машини-вбивці вміють стріляти з гвинтівок QBZ-95 по мішенях. Вони мають підвищити боєздатність військ і охороняти важливі об'єкти.