Індійські військові отримають гібридні "дрони-півники": що вони вміють (відео)

Пристрій безпілотників дає їм змогу збирати важливу розвідувальну інформацію і вести спостереження в міських умовах, густих лісах і гірських районах.

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Північне командування індійської армії вже завтра отримає на озброєння унікальну техніку — пристрої Rooster, здатні пересуватися як робот і літати як безпілотник. Про це повідомило медіа The Indian Express.

Три безпілотні літальні апарати, оснащені системою GPS, були розроблені у співпраці між хайдарабадською компанією Brane Services та індійською армією. Також до їхнього розроблення був підключений Університет Раштрія Ракша.

Оснащені системою GPS безпілотники, отримали свою назву від півнів, які більшу частину часу проводять на землі, але можуть також літати і сідати на невеликі підвищення. Кожен безпілотник укладений у каркас, який допомагає йому не тільки вертикально злітати і сідати, а й котитися по землі. Крім того, вони оснащені камерами і можуть приземлятися на будівлю або підвіконня і спокійно знімати деталі. Таким чином, він більш корисний, ніж його аналоги, наприклад квадрокоптер.

Перші три безпілотники можуть управлятися одним контролером. Дальність дії одного такого дрона становить 400 м. Решта безпілотників можуть бути використані в якості ретрансляційної станції для досягнення загальної дальності 1200 метрів.

Характеристики цих безпілотників дають їм змогу збирати важливу розвідувальну інформацію і вести спостереження в міських районах, густих лісах і гірських районах, де перекочування виявляється вигідним.

Розширені можливості передачі даних забезпечують безперебійний зв'язок між операторами безпілотників і командними центрами. Це дає змогу передавати в режимі реального часу високоякісні відеозображення, знімки та інші дані з датчиків, зібрані безпілотниками. Покращена передача даних дає змогу прискорити процес ухвалення рішень і підвищити рівень обізнаності про ситуацію для військовослужбовців на землі.

Зазначимо, що наприкінці серпня громадськості представили унікальний дрон AeroStrike, який ловить дрони, кидає бомби і тягне кабель. Новий БПЛА може скидати в потрібне місце корисний вантаж, а при обриві зв'язку автоматично повертається до свого оператора.

Нагадаємо, наприкінці липня, стало відомо, що Китай розробляє гібрид ракети і РЕБ. Безпілотник буде створений на базі наявної серії ракет AR і зможе бути як ударним дроном, так і багаторазовим БПЛА.