Заміна російським С-400: Індія оголосила про старт розробки власної системи ППО

Військові хочуть отримати комплекс з трьома видами зенітних ракет до них на 150, 250 та 350 км, як у російського "Триумфа".

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Індія ініціювала програму розробки зенітно-ракетного комплексу великої дальності для Повітряних сил. Про це повідомляє портал Janes.

Представник індійської державної організації оборонних досліджень і розробок повідомив виданню, що Повітряні сили Індії хочуть зміцнити власні протиповітряні можливості. Програма отримала назву "Проєкт Куша" й знаходиться на початковій стадії розробки.

Передбачається, що нова система ППО матиме радіус дії майже 350 км. Комплекс матиме виявляти та нейтралізовувати різні повітряні загрози: літаки, високоточні боєприпаси, безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. Вартість "проєкту Куш" оцінюється в понад 2,5 млрд доларів. Вся програма націлена не тому, щоб створити трирівневу систему ППО з ракетами на 150, 250 та 350 км.

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Військові хочуть, щоб новий зенітно-ракетний комплекс надійшов на озброєння у 2028-2029 роках. Зазначається, що Індія вже має досвід у створенні ППО. Зокрема Barak-8 середнього радіуса дії, який розробили в співпраці з ізраїльськими компаніями Israel Aerospace та Rafael Advanced Defense Systems. Вона має радіус дії до 70 км.

Також автори зазначають, що за характеристиками новий комплекс великого радіуса дії буде дуже схожий з російським ЗРК С-400 "Триумф". Повітряні сили замовили у РФ 5 комплексів, проте контракт ще не виконано.

Нагадаємо, 5 листопада ЗМІ писали, що ракета Taurus буде непомітною для російської С-400.

2 листопада стало відомо, що індійські військові отримають гібридні "дрони-півники" для розвідки в складних умовах.