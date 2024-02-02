Улетела на 900 км: Индия испытывает ракету BrahMos увеличенной дальности (видео)

Эксперты отмечают, что дальность ракет в последние годы значительно увеличилась. Первоначально BrahMos ограничивалась полетом до 290 км, но после модернизации ситуация улучшилась.

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ВМС Индии объявили об успешном поражении наземной цели на увеличенной дальности с помощью сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Для проведения тестовых запусков было объявлено предупреждение о запрете полетов в зоне максимальная протяженность которой составила около 900 км. Об этом 2 февраля сообщили в Navak News.

"Это самое протяженное из известных предупреждений о запрете полетов при испытании ракеты BrahMos, что убедительно свидетельствует о том, что ракета теперь способна достигать дальности до 900 км", — пишут обозреватели.

По результатам испытаний BrahMos, индийские военные сообщили об успешном поражении наземной цели на увеличенной дальности. При этом в качестве тестовой платформы выступал эсминец класса Rajput — либо INS Ranvir, либо INS Ranvijay, о чем свидетельствуют опубликованные изображения.

Испытания ракеты BrahMos. Карта беспилотной зоны у берегов Индии

Британские эксперты отмечают, что BrahMos является наиболее предпочтительной наступательной ракетой, используемой ВМС Индии, и ее различные версии часто проходят испытания. Изначально ракета совместного проекта Индии и России ограничивалась дальностью полета в 290 км, но в 2017 году дистанция была увеличена до 400 км. Модификации включали изменения в программном обеспечении и некоторых компонентов двигательной установки.

В июле 2021 года было объявлено о создании бесполетной зоны с максимальной протяженностью 760 км. Однако это испытание BrahMos закончилось неудачей. Но уже спустя год был объявлен запуск ракеты с "расширенными возможностями". Сообщалось об успешном испытании на дистанции около 780 км.

"Противокорабельные варианты с максимальной дальностью 900 км, когда они будут испытаны, выдвинут на первый план потребность индийского флота в улучшении осведомленности о морском пространстве и возможностях системы ISR", — подытожили обозреватели.

Важно

В Индии успешно испытали дальнобойную версию ракеты BrahMos, разработанную с РФ

Ранее мы писали о том, что индийская оружейная компания BrahMos Aerospace объявила о желании продавать свои крылатые ракеты в Россию. В свою очередь Москва заинтересована в таком виде вооружения, так как залп из пяти или шести ракет практически невозможно перехватить.