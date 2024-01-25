В Индии успешно испытали дальнобойную версию ракеты BrahMos, разработанную с РФ

В основе крылатой ракеты BrahMos лежит российская противокорабельная ракета П-800 "Оникс". В Индии за годы доработали боеприпас.

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Индийские военно-морские силы успешно испытали модифицированную крылатую ракету BrahMos. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Х (ранее Твиттер).

Компания BrahMos Aerospace Private Lomited 24 января провели успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты Brahmos. Испытания подтвердили способность наносить точные удары на большой дальности с кораблей, которые готовы к боевым действиям. Применялась версия BrahMos-ER, которая может поражать цели на расстоянии 400-500 км.

"Эти усилия подтверждают способность AatmaBirbharta наносить высокоточные удары на большие расстояния с боевых кораблей, готовых к ракетным ударам", — отметили в ВМС Индии.

После завершения серии испытаний ракета должна поступить на вооружение Индии. В основе ракеты BrahMos лежит российская ракета П-800 "Оникс". Со стороны РФ в разработке участвует Организация оборонных исследований. Впервые базовую версию ракеты испытали в 2001 году с дальностью поражения 290 км. С тех пор крылатая ракета улучшалась и ее дальность уже составляет 500 км с системой активного радиолокационного самонаведения индийской разработки.

Напомним, 16 января в Индии показали штурмовую винтовку Ugram, которая имеет эффективную дальность 500 метров.

Также в Индии успешно испытали новую систему ПВО Akash-NG.