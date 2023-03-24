РФ отменила поставки С-400 "Триумф" в Индию, — СМИ
Еще в 2018 году власти Индии заключили с Москвой соглашение о покупке зенитных ракетных комплексов. Три системы ПВО уже поставлены, а отправка еще двух отменена "из-за недостатка возможностей РФ".
Из-за войны в Украине Кремль не может выполнить взятые на себя обязательства по поставкам оружия в Индию. Такое заявление сделали представители индийских ВВС, передает CNN 24 марта.
Во время слушания на заседании индийской парламентской комиссии говорилось о том, что такое развитие событий создает потенциальную напряженность в отношениях Москвы и Нью-Дели, так как Кремль планирует наращивать объемы производства своих вооружений.
Представитель ВВС заявил, что из-за войны в Украине "крупную поставку" из Москвы пришлось отменить.
В опубликованном несколькими днями ранее отчете появились первые официальные подтверждения со стороны индийского руководства, которые указывают на недостаток военных возможностей РФ.
"Они сообщили нам в письменном виде, что не смогут выполнить поставку", — отмечается в публикации.
Однако о каких именно поставках идет речь, не сообщается.
Крупнейшей закупкой вооружений у РФ со стороны Индии были ЗРК С-400 "Триумф", которые в 2018 Индия приобрела за 5,4 млрд долларов. По данным СМИ, три из таких системы уже поставлены, ожидаются еще две.
ВВС Индии также зависят от поставок российских запасных частей к истребителям Су-30 и МиГ-29.
По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия — второй крупнейший экспортер оружия в мире.
15 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал срочное наращивание производства вооружений.
У Индии прочные связи с Москвой со времен холодной войны. Индийские вооруженные силы по-прежнему зависимы российской военной техники — важной составляющей ввиду сохраняющейся напряженности на индийской границе с Китаем в Гималаях.
Харш В. Пант, представляющий исследовательский фонд Observer Research Foundation оценивает заявление Нью-Дели как "весьма серьезное".
По его словам, Индия давно пытается диверсифицировать поставки своих вооружений и снизить чрезмерную зависимость от РФ, однако война в Украине лишь усилила общую негативную тенденцию.
Напомним, что в британской разведке сообщили, зачем ВС РФ нужна территория Беларуси. В сводке за 23 марта говорится о том, что российские военные инструкторы направляются преимущественно в Украину и ВС РФ приходится прибегать к малоопытным белорусским военным.
Ранее Фокус сообщал, что сравнение МиГ-29 с истребителями Hornet показало, что в F/A-18 у пилота выше вероятность выжить, потому как у этого истребителя, который разрабатывался в 70-х годах и проходил неоднократные модернизации, два, не не один двигатель.