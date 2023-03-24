РФ отменила поставки С-400 "Триумф" в Индию, — СМИ

Еще в 2018 году власти Индии заключили с Москвой соглашение о покупке зенитных ракетных комплексов. Три системы ПВО уже поставлены, а отправка еще двух отменена "из-за недостатка возможностей РФ".

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Из-за войны в Украине Кремль не может выполнить взятые на себя обязательства по поставкам оружия в Индию. Такое заявление сделали представители индийских ВВС, передает CNN 24 марта.

Во время слушания на заседании индийской парламентской комиссии говорилось о том, что такое развитие событий создает потенциальную напряженность в отношениях Москвы и Нью-Дели, так как Кремль планирует наращивать объемы производства своих вооружений.

Представитель ВВС заявил, что из-за войны в Украине "крупную поставку" из Москвы пришлось отменить.

В опубликованном несколькими днями ранее отчете появились первые официальные подтверждения со стороны индийского руководства, которые указывают на недостаток военных возможностей РФ.

"Они сообщили нам в письменном виде, что не смогут выполнить поставку", — отмечается в публикации.

Однако о каких именно поставках идет речь, не сообщается.

Крупнейшей закупкой вооружений у РФ со стороны Индии были ЗРК С-400 "Триумф", которые в 2018 Индия приобрела за 5,4 млрд долларов. По данным СМИ, три из таких системы уже поставлены, ожидаются еще две.

ВВС Индии также зависят от поставок российских запасных частей к истребителям Су-30 и МиГ-29.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия — второй крупнейший экспортер оружия в мире.

15 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал срочное наращивание производства вооружений.

У Индии прочные связи с Москвой со времен холодной войны. Индийские вооруженные силы по-прежнему зависимы российской военной техники — важной составляющей ввиду сохраняющейся напряженности на индийской границе с Китаем в Гималаях.

Харш В. Пант, представляющий исследовательский фонд Observer Research Foundation оценивает заявление Нью-Дели как "весьма серьезное".

По его словам, Индия давно пытается диверсифицировать поставки своих вооружений и снизить чрезмерную зависимость от РФ, однако война в Украине лишь усилила общую негативную тенденцию.

Напомним, что в британской разведке сообщили, зачем ВС РФ нужна территория Беларуси. В сводке за 23 марта говорится о том, что российские военные инструкторы направляются преимущественно в Украину и ВС РФ приходится прибегать к малоопытным белорусским военным.

Ранее Фокус сообщал, что сравнение МиГ-29 с истребителями Hornet показало, что в F/A-18 у пилота выше вероятность выжить, потому как у этого истребителя, который разрабатывался в 70-х годах и проходил неоднократные модернизации, два, не не один двигатель.