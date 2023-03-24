РФ скасувала постачання С-400 "Тріумф" до Індії, — ЗМІ

Ще у 2018 році влада Індії уклала з Москвою угоду про купівлю зенітних ракетних комплексів. Три системи ППО вже поставлено, а відправлення ще двох скасовано "через брак можливостей РФ".

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Через війну в Україні Кремль не може виконати взяті на себе зобов'язання щодо постачання зброї до Індії. Таку заяву зробили представники індійських ВПС, повідомляє CNN 24 березня.

Під час слухання на засіданні індійської парламентської комісії йшлося про те, що такий розвиток подій створює потенційну напруженість у відносинах Москви і Нью-Делі, оскільки Кремль планує нарощувати обсяги виробництва своїх озброєнь.

Представник ВПС заявив, що через війну в Україні "велику поставку" з Москви довелося скасувати.

В опублікованому кількома днями раніше звіті з'явилися перші офіційні підтвердження з боку індійського керівництва, які вказують на брак військових можливостей РФ.

"Вони повідомили нам письмово, що не зможуть виконати поставку", — зазначається в публікації.

Однак про які саме поставки йдеться, не повідомляється.

Найбільшою закупівлею озброєнь у РФ з боку Індії були ЗРК С-400 "Тріумф", які у 2018 Індія придбала за 5,4 млрд доларів. За даними ЗМІ, три з таких системи вже поставлені, очікуються ще дві.

ВПС Індії також залежать від поставок російських запасних частин до винищувачів Су-30 і МіГ-29.

За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Росія — другий найбільший експортер зброї у світі.

15 березня президент РФ Володимир Путін анонсував термінове нарощування виробництва озброєнь.

В Індії міцні зв'язки з Москвою з часів холодної війни. Індійські збройні сили, як і раніше, залежні від російської військової техніки — важливої складової, зважаючи на напруженість, що зберігається на індійському кордоні з Китаєм у Гімалаях.

Харш В. Пант, який представляє дослідницький фонд Observer Research Foundation, оцінює заяву Нью-Делі як "вельми серйозну".

За його словами, Індія давно намагається диверсифікувати постачання своїх озброєнь і знизити надмірну залежність від РФ, однак війна в Україні лише посилила загальну негативну тенденцію

Нагадаємо, що у британській розвідці повідомили, навіщо ЗС РФ потрібна територія Білорусі. У зведенні за 23 березня йдеться про те, що російські військові інструктори прямують переважно в Україну і ЗС РФ доводиться звертатися до малодосвідчених білоруських військових.

Раніше Фокус повідомляв, що порівняння МіГ-29 з винищувачами Hornet показало, що у F/A-18 у пілота вища ймовірність вижити тому, що у цього винищувача, який розроблявся в 70-х роках і проходив неодноразові модернізації, два, а не один двигун .