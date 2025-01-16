США испугались пакистанских баллистических ракет: что могли создать азиатские инженеры

Специалисты предположили, что речь может идти о БРСД Shaheen-III, которую Пакистан испытал еще в 2021 году. Однако заявленная дальность этой ракеты составляет всего 2 750 км.

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Соединенные Штаты обвинили Пакистан в разработке баллистических ракет большой дальности и объявили о введении новых санкций в отношении четырех пакистанских организаций, участвующих в разработке этих систем. Об этом сообщила пресс-служба организации Arms Control Association.

В частности, заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер назвал пакистанскую программу создания баллистических ракет "новой угрозой" для Америки. Он подчеркнул, что Пакистан разрабатывает передовые ракетные технологии, в том числе мощные ракетные двигатели, которые в конечном итоге позволят Исламабаду наносить удары по целям далеко за пределами Южной Азии, потенциально включая территорию США.

Shaheen-III угрожает Америке?

По этому случаю обозреватели Army Recognition пишут, что традиционно ракетная программа Пакистана была ориентирована на сдерживание Индии. Однако в последние годы Исламабад активно наращивает свои возможности, что подтверждается разработкой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) Shaheen-III.

Эта двухступенчатая твердотопливная ракета обладает максимальной дальностью полета 2 750 км и предназначена для нанесения ударов по стратегическим объектам, таким как Андаманские и Никобарские острова Индии.

Вероятная зона покрытия ракеты Shaheen-III Фото: Открытые источники

Shaheen-III оснащена китайской транспортно-пусковой установкой, что повышает ее мобильность и оперативную гибкость. А возможность оснащения ракеты несколькими боеголовками с разделяющимися блоками (MIRV) позволяет ей преодолевать системы противоракетной обороны.

Помимо этого, Пакистан продолжает сотрудничать с Китаем в технических вопросах, а также использует опыт, полученный ранее при взаимодействии с Северной Кореей и Ираном.

Исходя из этого эксперты из США считают, что Исламабад находится в нескольких годах от создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достигать американской территории. Однако усилия Пакистана уже вызывают озабоченность, так как они могут нарушить региональную и глобальную стабильность.

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Ранее сообщалось, что в Пакистане провели тестовый пуск управляемой ракеты Fatah-II с дальностью поражения 400 км. Отмечалось, что ракета оснащена передовыми системами и якобы способна поражать цели с высокой точностью.