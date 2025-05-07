Ядерний Армагеддон близький: чому воюють Індія і Пакистан і до чого це призведе

Ворожнеча між двома ядерними державами триває з 1947 року і експерти вважають, що обмін ракетними ударами цілком може перерости в ядерну війну, яка вплине на весь світ.

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Про це пише Daily Mail.

Індія 6 травня розпочала "Операцію Сіндур" проти Пакистану

6 травня Індія завдала авіаударів по Пакистану та його території, внаслідок чого загинули мирні жителі. Пакистан назвав це "актом війни". Індія назвала це "Операцією Сіндур" на честь червоного ритуального пігменту. Офіційно, причиною конфлікту стало вбивство туристів у спірному Кашмірі, але обидві країни ворогують уже 78 років.

І Індія, і Пакистан володіють приблизно порівнянними ядерними запасами, що налічують близько 170 боєголовок, але в той час як Індія дотримується доктрини "незастосування ядерної зброї першим", Пакистан не дотримується подібних обмежень.

Лише через кілька годин, як повідомляється, пакистанські ракети збили п'ять індійських винищувачів, а потім обстріляли індійські позиції вздовж лінії контролю (ЛК), фактичного кордону, що розділяє контрольований Індією і Пакистаном Кашмір, з мінометів і артилерії.

За словами Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, у Пакистані загинуло близько 20 мирних жителів, в Індії — близько 10 осіб. А аналітики і спостерігачі побоюються, що конфлікт може перерости в повномасштабну війну, яку "світ не може собі дозволити".

Армії Індії та Пакистану: у кого більше солдатів

Індія, одна з найбільших економік світу і найбільш густонаселена країна, має у своєму складі понад 1,2 мільйона діючих солдатів і додатково 250 000 осіб особового складу військово-морських і військово-повітряних сил, що значно перевершує чисельність збройних сил Пакистану, загальна чисельність яких складає менш як 700 000 осіб.

Індійська армія Фото: Getty Images

Однак експерти з оборони попереджають, що військовий потенціал Пакистану практично такий самий, як і в Індії, почасти завдяки його значному арсеналу ракет малої та середньої дальності.

До чого призведе ядерна війна між Індією та Пакистаном

У 2019 році дослідники попереджали, що обмін ядерними ударами в настільки густонаселеному регіоні може призвести до загибелі 125 мільйонів людей протягом кількох днів. І матиме колосальний вплив на навколишнє середовище, спричинивши голод, який торкнеться мільйонів — або навіть мільярдів людей по всьому світу.

"Наслідки для індійського та пакистанського суспільства будуть серйозними та довгостроковими: багато великих міст будуть значною мірою зруйновані та стануть непридатними для проживання. Дим і радіоактивні частинки поширяться по всьому світу протягом кількох тижнів... охолодивши поверхню Землі, зменшивши кількість опадів і створивши загрозу масового голоду", — зазначають експерти.

Реакція світових лідерів на війну між Індією та Пакистаном

Китай, який підтримував Пакистан у розвитку його військового потенціалу, заявив: "Індія і Пакистан — сусіди, яких неможливо усунути, і обидва вони також є сусідами Китаю. Китай виступає проти всіх форм тероризму. Ми закликаємо Індію і Пакистан віддати пріоритет загальній ситуації миру і стабільності, зберігати спокій і стриманість та уникати дій, які ще більше ускладнять ситуацію".

Президент США Дональд Трамп охарактеризував зіткнення як "ганьбу": "Вони воюють уже довгий час... Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко", — сказав він.

Реакція Дональда Трампа на конфлікт між Індією та Пакистаном

Туреччина, яка давно має тісні військові та економічні зв'язки з Пакистаном, розкритикувала Індію за "ризик початку повномасштабної війни" і закликала обидві сторони "проявити здоровий глузд". Вона також виступила за незалежне розслідування нападу 22 квітня.

Чому воюють Індія і Пакистан

1947 — Через кілька місяців після того, як Британську Індію було розділено на переважно індуїстську Індію і мусульманський Пакистан, обидві країни почали війну за контроль над мусульманським регіоном Кашмір, тоді королівством, керованим індуїстським монархом. Війна забрала тисячі життів, перш ніж закінчилася 1948 року.

1949 — Лінія припинення вогню, встановлена за посередництва ООН, розділяє Кашмір між Індією і Пакистаном, з обіцянкою спонсорованого ООН голосування, що дасть змогу мешканцям регіону вирішити, бути їм частиною Пакистану чи Індії. Це голосування ніколи не проводилося.

1965 — Почалася друга війна за Кашмір. За посередництва Радянського Союзу і Сполучених Штатів було укладено перемир'я. Переговори в Ташкенті закінчилися тим, що обидві сторони повернули території, захоплені під час війни, і вивели свої армії.

1971 - Індія втручається у війну за незалежність Східного Пакистану, яка закінчується тим, що територія відокремлюється як нова держава Бангладеш. За оцінками, у конфлікті гине 3 мільйони людей.

1972 - Індія і Пакистан підписують мирну угоду, перейменовуючи лінію припинення вогню в Кашмірі на Лінію контролю, сильно укріплену ділянку військових аванпостів, яка розділяє регіон.

1989 — Кашмірські дисиденти за підтримки Пакистану піднімають повстання проти індійського правління.

1999 — Пакистанські солдати і кашмірські бійці захоплюють кілька гімалайських вершин на індійській стороні території. Індія відповідає повітряними бомбардуваннями та артилерією. Загинуло щонайменше 1000 солдатів, перш ніж втрутилися США і знову було укладено перемир'я.

2016 — Бойовики проникають на військову базу в контрольованому Індією Кашмірі, вбиваючи щонайменше 18 солдатів. Індія відповідає відправкою спецназу на контрольовану Пакистаном територію. У підсумку гинуть солдати і мирні жителі.

2019 - Кашмірський повстанець на замінованому авто протаранив автобус з індійськими солдатами, убивши 40 осіб. Індія завдає авіаударів по території Пакистану. Пакистан збиває індійський військовий літак і захоплює пілота, якого потім звільнили.

22 квітня 2025 р.- Бойовики нападають на індійських туристів у курортному місті Пахалгам в індійському Джамму і Кашмірі та вбивають 26 осіб, більшість із яких — індуїсти. Індія звинувачує в нападі Пакистан, що Ісламабад заперечує, і клянеться помститися нападникам. Обидві сторони скасовують візи громадян одна одної, відкликають дипломатів, закривають свій єдиний сухопутний прикордонний перехід і закривають свій повітряний простір одна для одної. Нью-Делі також призупиняє дію важливого договору про спільне водокористування з Ісламабадом.

Труни з тілами вбитих туристів Фото: Скриншот

7 травня 2025 р. — Індія починає "Операцію Сіндур".

Нагадаємо, Фокус писав про те, наскільки напруженими були відносини між Індією і Пакистаном протягом усієї історії існування цих двох країн.