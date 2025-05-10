Перемир'я між Індією та Пакистаном: у спірному штаті Кашмір лунають вибухи (відео)

Омар Абдулла, головний міністр федеральної території в індійському штаті Кашмір, заявив, що вибухи лунають по всьому місту Шрінагар буквально через лічені години після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про перемир'я між двома ядерними державами.

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Про це пише Reuters.

У штаті Кашмір працює ППО і йде атака безпілотників

"Що, чорт візьми, щойно сталося з припиненням вогню? Вибухи чути по всьому Шрінагару", — написав Абдулла в Х.

У наступному пості він розмістив відео вибухів у нічному небі, і написав: "Це не припинення вогню. Підрозділи ППО в центрі Шрінагара щойно відкрили вогонь".

Також вибухи пролунали в індійському місті Джамму. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників, попри припинення вогню.

Індійські та пакистанські офіційні особи поки що не прокоментували цих повідомлень.

Перемир'я між Індією та Пакистаном: що відомо

Індія і Пакистан домовилися про негайне і повне припинення вогню в конфлікті, який уже кілька тижнів загострюється на спірній території штату Кашмір після теракту на контрольованій Індією території регіону, внаслідок якого 22 квітня загинули 26 осіб.

Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду про припинення вогню між Індією і Пакистаном і заявив, що припинення вогню відбулося після "довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів".

Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Індією та Пакистаном Фото: скриншот

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угоду було досягнуто після тривалих переговорів між ним і віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом із прем'єр-міністрами Індії та Пакистану Нарендрою Моді та Шехбазом Шаріфом, а також іншими високопоставленими чиновниками. Раніше обидві сторони заявляли, що готові до деескалації конфлікту, якщо інша сторона готова зробити те саме.

Рубіо зазначив, що тепер Індія і Пакистан почнуть переговори з широкого кола питань на нейтральній території. Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар повідомив, що три десятки країн були залучені до дипломатичного процесу.

Раніше в суботу військові чиновники Пакистану повідомили державним ЗМІ, що почали операцію у відповідь, націлену на кілька баз, зокрема ракетне сховище на півночі Індії. Чиновники заявили, що атака називалася Operation Bunyan Ul Marsoos, що в перекладі з арабської означає "стіна свинцю".

Пакистанський наступ розпочався незабаром після того, як він заявив, що Індія випустила ракети з винищувачів по трьом авіабазам раніше в суботу, включно з однією, розташованою недалеко від столиці Ісламабада. Пакистан заявив, що його ППО перехопили більшість із них.

Нагадаємо, 9 травня індійські ЗМІ повідомляли, що в Нью-Делі почалася мобілізація резервістів і добровольців.

Також Фокус писав про те, чому ворогують Індія і Пакистан і до чого може призвести протистояння двох ядерних держав.