"Историческая победа": пакистанское правительство выдало кадры из видеоигры за собственный ответ на атаки Индии (видео)

Правительство Пакистана опозорилось из-за видеоигры: на официальном аккаунте в соцсети X министр информации Аттаулла Тарар опубликовал видео с военным боем, назвав его "ответом пакистанской армии на агрессию Индии". Также премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил о том, что страна "выиграла войну".

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Кадры, которые выложило пакистанское правительство, распространило издание "УНИАН" в Telegram-канале.

На коротком видео видно, как система противовоздушной обороны сбивает истребитель в воздухе.

Проблема в том, что "кадры уничтожения индийских самолетов", которыми он гордился, оказались фрагментом из видеоигры Arma 3. Это популярная компьютерная видеоигра в жанре тактического шутера с ролевыми элементами, третья по счету игра из серии Arma, созданная чешской компанией Bohemia Interactive Studio.

Это не первый случай, когда политики или СМИ выдают графику из игр за реальные боевые действия. В 2017 году Министерство обороны РФ опубликовало "неопровержимые доказательства", что США прикрывают боевиков ИГИЛ в Сирии. Оказалось, что одно из "доказательств" — это скриншот из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator. Фото быстро нашли на сайте разработчиков. А в 2020 году медиа в Мьянме опубликовали кадры из Call of Duty. В сюжете государственного канала показывали военную операцию против повстанцев — фрагмент видео был взят из Call of Duty: Modern Warfare 2.

В Пакистане заявили о победе в войне

Шехбаз Шариф объявил о победе Пакистана в войне

Вечером 10 мая также пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф выступил с речью к нации, в ходе которой объявил о том, что его страна "выиграла войну". Кроме того, по его словам, Пакистану удалось уничтожить военные базы в Индии.

"Мы полностью уничтожили вражеские воздушные и военные базы, а также сбили самолеты Rafale", — сказал он во время речи.

К тому же пакистанский премьер-министр обвинил Индию в том, что она "убила невинных людей", пока пакистанская армия "защищала страну и ее ресурсы".

Напомним, 10 мая агентство Reuters сообщило, что после объявления прекращения огня между Индией и Пакистаном в спорном штате прогремели взрывы.

Также 10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан завершили войну.