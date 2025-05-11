"Історична перемога": пакистанський Уряд видав кадри з відеогри за власну відповідь на атаки Індії (відео)

Уряд Пакистану зганьбився через відеогру: на офіційному акаунті в соцмережі X міністр інформації Аттаулла Тарар опублікував відео з військовим боєм, назвавши його "відповіддю пакистанської армії на агресію Індії". Також прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф оголосив про те, що країна "виграла війну".

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Кадри, які виклав пакистанський Уряд, поширило видання "УНІАН" у Telegram-каналі.

На короткому відео видно, як система протиповітряної оборони збиває винищувач у повітрі.

Проблема в тому, що "кадри знищення індійських літаків", якими він пишався, виявилися фрагментом з відеогри Arma 3. Це популярна комп'ютерна відеогра в жанрі тактичного шутера з рольовими елементами, третя за рахунком гра із серії Arma, створена чеською компанією Bohemia Interactive Studio.

Це не перший випадок, коли політики чи ЗМІ видають графіку з ігор за реальні бойові дії. У 2017 році Міністерство оборони РФ опублікувало "незаперечні докази", що США прикривають бойовиків ІДІЛ у Сирії. Виявилося, що один із "доказів" — це скриншот з мобільної гри AC-130 Gunship Simulator. Фото швидко знайшли на сайті розробників. А У 2020 році медіа в М'янмі опублікували кадри з Call of Duty. У сюжеті державного каналу показували військову операцію проти повстанців — фрагмент відео був взятий з Call of Duty: Modern Warfare 2.

У Пакистані заявили про перемогу у війні

Шехбаз Шаріф оголосив про перемогу Пакистану у війні

Увечері 10 травня також пакистанський прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф виступив із промовою до нації, в ході якої оголосив про те, що його країна "виграла війну". Окрім того, за його словами, Пакистану вдалося знищити військові бази в Індії.

"Ми повністю знищили ворожі повітряні та військові бази, а також збили літаки Rafale", — сказав він під час промови.

До того ж пакистанський прем'єр-міністр звинуватив Індію в тому, що вона "вбила невинних людей", поки пакистанська армія "захищала країну та її ресурси".

Нагадаємо, 10 травня агентство Reuters повідомило, що після оголошення припинення вогню між Індією та Пакистаном у спірному штаті пролунали вибухи.

Також 10 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Індія та Пакистан завершили війну.