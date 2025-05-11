Течет 24 часа: Индия открыла шлюзы на плотине, по которой идет вода в Пакистан, — СМИ (видео)

На гидроэлектростанциях, расположенных на реке Чинаб, открыли шлюзы на двух плотинах, по которым вода из Индии попадает в Пакистан. Впервые поток воды заметили утром 10 мая. На видео с места событий — мощный вал, который несется вниз по течению. При этом на фото из соцсетей показали ситуацию из Пакистана, где люди вброд переходят ранее полноводную реку.

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О происшествии на границе между Индией и Пакистаном написало азиатское информационное агентство ANI (Asian News International).

Первое сообщение ANI об изменениях на реке Чинаб появилось 10 мая. Указывается, что кадры с места событий сняты в 7:04 по местному времени (в 4:04 по Киеву). На видео видим плотину, на которой открыт шлюз и несется поток воды.

"Джамму и Кашмир. Открыто несколько шлюзов на плотине гидроэлектростанции Баглихар, построенной на реке Чинаб в Рамбане", — написало агентство.

Следующие кадры из Индии опубликовали утром 11 мая. ANI написало, что запись сделана на другом сооружении — на плотине Салал. Время записи — в 6:30 11 мая.

"Джамму и Кашмир. Последние изображения плотины Салал компании Reasi, построенной на реке Чинаб. Видим, что несколько ворот плотины открыты", — говорится в сообщении.

ГЭС Салал — последний каскад на реке Чинаб, рассказали в 2017 году на портале NHPC Limated. Перед Салал — ГЭС Багликар. Гидроэлектростанции построены на реке Чинаб, которая впадает в Сатледжу — крупнейший приток реки Инд.

5 мая в соцсети X опубликовали кадры с последствиями закрытия дамбы Индией. Серия фото сделана на реке Чинаб в Ахнури, штат Джамму. Видим, что уровень воды упал настолько сильно, что люди переходят реку пешком.

Война между Индией и Пакистаном — фото обмелевшей реки Чинаб Фото: X (Twitter) Война между Индией и Пакистаном — фото Чинаб, в которой упал уровень воды Фото: X (Twitter)

Война между Индией и Пакистаном — детали

Отметим, в конце апреля между Индией и Пакистаном началось обострение из-за террористического акта в штате Кашмир, разделенном между двумя странами. В результате теракта погибли более 20 туристов. При этом правительство Индии обвиняло в событиях Пакистан и наоборот. 26 апреля в сети опубликовали кадры с пакистанскими САУ, которые везут поездом к границе. На платформах заметили с десяток гаубиц М110: видео сняли местные пастухи.

В начале мая стрельба на границе между Индией и Пакистаном заменилась ракетными ударами. Например, 10 мая индусы ударили по штабу ВВС соседней страны. На месте удара начался пожар, свидетельствовали кадры из соцсетей. В ответ на действия Дели появился ответ Исламабада: началась операция "Баньян уль Марсус" — удары баллистики по индийским энергетическим объектам.

Уже утром 10 мая правительства обеих стран сообщили о немедленном прекращении огня. При этом в медиа писали, что посредником в переговорах выступил президент США Дональд Трамп.

Напоминаем, в апреле проект "Слово и дело" опубликовал инфографику с военными возможностями Индии и Пакистана. При этом правительство Пакистана публично заявило, что готово применить любые средства для отражения атаки, упомянув при этом и ядерный ответ.