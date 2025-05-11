Тече 24 години: Індія відкрила шлюзи на греблі, якою іде вода у Пакистан, — ЗМІ (відео)

На гідроелектростанціях, розташованих на річці Чинаб, відкрили шлюзи на двох греблях, якою вода з Індії потрапляє у Пакистан. Вперше потік води помітили зранку 10 травня. На відео з місця подій — потужний вал, який несеться вниз за течією. При цьому на фото з соцмереж показали ситуацію з Пакистану, де люди вбрід переходять раніше повноводну річку.

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Про подію на кордоні між Індією та Пакистаном написало азійське інформаційне агентство ANI (Asian News International).

Перший допис ANI про зміни на річці Чинаб з'явилось 10 травня. Вказується, що кадри з місця подій зняті о 7:04 за місцевим часом (о 4:04 за Києвом). На відео бачимо греблю, на якій відкрито шлюз і несеться потік води.

"Джамму та Кашмір. Відкрито кілька шлюзів на греблі гідроелектростанції Багліхар, побудованій на річці Чинаб у Рамбані", — написало агентство.

Наступні кадри з Індії опублікували зранку 11 травня. ANI написало, що запис зроблено на іншій споруді — на греблі Салал. Час запису — о 6:30 11 травня.

"Джамму та Кашмір. Останні зображення греблі Салал компанії Reasi, побудованої на річці Чинаб. Бачимо, що кілька воріт греблі відчиненими", — ідеться у дописі.

ГЕС Салал — останній каскад на річці Чинаб, розповіли у 2017 році на порталі NHPC Limated. Перед Салал — ГЕС Баглікар. Гідроелектростанції збудовані на річці Чинаб, яка впадає у Сатледжу — найбільшу притоку річки Інд.

5 травня у соцмережі X опублікували кадри з наслідками закриття дамби Індією. Серія фото зроблена на річці Чинаб в Ахнурі, штат Джамму. Бачимо, що рівень води упав настільки сильно, що люди переходять річку пішки.

Війна між Індією та Пакистаном - фото обмілілої річки Чинаб Фото: X (Twitter) Війна між Індією та Пакистаном - фото Чинаб, у якій упав рівень води Фото: X (Twitter)

Війна між Індією та Пакистаном — деталі

Зазначимо, наприкінці квітня між Індією та Пакистаном почалось загострення через терористичний акт у штаті Кашмір, розділеному між двома країнами. Внаслідок теракту загинуло понад 20 туристів. При цьому уряд Індії звинувачував у подіях Пакистан і навпаки. 26 квітня у мережі опублікували кадри з пакистанськими САУ, які везуть поїздом до кордону. На платформах помітили з десяток гаубиць М110: відео зняли місцеві пастухи.

На початку травня стрілянина на кордоні між Індією та Пакистаном замінилась ракетними ударами. Наприклад, 10 травня індуси вдарили по штабу ВПС сусідньої країни. На місці удару почалась пожежа, свідчили кадри з соцмереж. У відповідь на дії Делі з'явилась відповідь Ісламабаду: почалася операція "Баньян уль Марсус" — удари балістики по індійських енергетичних об'єктах.

Вже зранку 10 травня уряди обох країн повідомили про негайне припинення вогню. При цьому у медіа писали, що посередником у перемовинах виступив президент США Дональд Трамп.

Нагадуємо, у квітня проєкт "Слово і діло" опублікував інфографіку з військовими можливостями Індії та Пакистану. При цьому уряд Пакистану публічно заявив, що готовий застосувати будь-які засоби для відбиття атаки, згадавши при цьому і ядерну відповідь.