Індія розлючена через те, що Трамп примусив її до перемир'я з Пакистаном, — Bloomberg

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом перемир'я між Індією та Пакистаном в індійській столиці Нью-Делі високопосадовці буквально "кипіли від обурення": публікація американського лідера "застала зненацька" кількох ключових діячів країни, причетних до конфлікту.

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Про обурення в Індії на тлі втручання Трампа у врегулювання збройного конфлікту з Пакистаном повідомило видання Bloomberg 12 травня.

Посадовці, обізнані з ситуацією, повідомили виданню, що індійських лідерів обурили не самі зусилля Білого дому у врегулюванні конфлікту, адже переговори з Пакистаном відбувалися навіть попри те, що ракети та дрони регулярно літали в обидві сторони. Вони тривали "за лаштунками" обстрілів.

Індійських високопосадовців розлютив факт, що Дональд Трамп своїм втручанням нібито "прагнув затьмарити" прем'єр-міністра країни Нанендру Моді, а також підірвати багаторічні зусилля індійської сторони у з'ясуванні територіальної проблеми. Йдеться про так звану спірну територію — штат Кашмір.

Ще один момент, який так розлютив індійську сторону, — становлення Індії та Пакистану у рівні умови. Високопосадовці Індії намагалися чимдуж чинити опір саме формуванню позиції рівних умов, оскільки, як зазначається, "економіка країни почала стрімко зростати", випереджаючи ворожий Пакистан.

"Багато індійців розгнівані на США та вважають, що результат рівносильний поразці, що посилює тиск на Моді, щоб він жорстко відповів на будь-які майбутні напади на цивільне населення чи транскордонні провокації", — зазначають у Bloomberg.

Пакистан зустрів перемир'я Трампа радісно

На відміну від Індії, Пакистан зустрів оголошення Трампа про досягнення перемир'я радісно, оголосивши перемогу. Так, увечері 10 травня пакистанський прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф виступив із промовою до нації, в ході якої оголосив про те, що його країна "виграла війну".

Попри нібито дію перемир'я між Індією та Пакистаном, посадовці, знайомі з цим питанням, зазначають: під час кількох днів інтенсивних боїв між країнами було перетнуто певні "червоні лінії". Це може зробити будь-які інші майбутні зіткнення більш непередбачуваними.

Нагадаємо, 11 травня Індія відкрила шлюзи на дамбі, через які вода прибуває до Пакистану.

10 травня, після проголошення перемир'я між Індією та Пакистаном, у Reuters повідомили, що у спірному штаті Кашмір прогриміли вибухи.