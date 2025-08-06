Индия раскритиковала новые пошлины Трампа и указала на страны, которые тоже покупают нефть из РФ

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин против Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Реакция не заставила себя долго ждать.

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В Индии напомнили, что ранее уже четко обозначили позицию по этому вопросу, донеся ее США, говорится в заявлении МИД.

"Наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд человек в Индии", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

МИД добавило, что решение США ввести дополнительные пошлины против Индии "крайне прискорбно", поскольку другие страны предпринимают такие де действия, как и Индия, в своих национальных интересах:

"Мы вновь заявляем, что такие действия являются несправедливыми, неоправданными и неразумными. Индия предпримет необходимые меры для защиты своих национальных интересов".

Фото: Facebook

Напомним, что в документе, подписанным главой Белого дома, говорится, что введение дополнительных пошлин направлено на усиление экономического давления на Россию и преодоление чрезвычайной ситуации национального масштаба, возникшей из-за агрессивных действий российского правительства против Украины.

Пошлина вступает в силу через 21 день после даты указа и распространяется на товары, импортируемые из Индии, за исключением тех, которые находятся в транзите или ввезены до определенного срока в 2025 году. Дополнительно, указ предусматривает возможность дальнейших изменений в зависимости от развития ситуации и действий других стран.

Кроме того, распоряжение предусматривает возможность расширения санкций и на другие страны.

Ранее Фокус писал, почему Индия продолжает покупать нефть в России, несмотря на обвинения Трампа в том, что ей все равно, сколько людей погибает в Украине.