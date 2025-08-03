Связана контрактами: Индия продолжит покупать российскую нефть, — Reuters

Индия продолжит закупать нефть в России, несмотря на предупреждения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против Нью-Дели.

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Невзирая на то, что Индии грозят дополнительные штрафы от Соединенных Штатов за покупку российской нефти, страна продолжит импорт, сообщили на условиях анонимности агентству Reuters два источника в индийском правительстве.

Источники сообщили, что немедленных изменений в торговых соглашениях не будет, поскольку страны заключили ранее долгосрочные контракты.

"Не так-то просто перестать покупать в одночасье", — сказал один из них.

Оправдывая данные закупки, второй источник заявил, что именно импорт Индией российских сортов нефти помог избежать глобального всплеска цен, которые до сих пор остаются стабильными, несмотря на сдерживание западными странами нефтяного сектора РФ.

В отличие от иранской и венесуэльской нефти, российская нефть не подпадает под прямые санкции, и Индия покупает ее ниже текущего ценового предела, установленного Евросоюзом, — сказал источник.

Индия, как отмечается, представляет собой третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире, на ее долю приходится около 35% общих поставок. А Россия, в свою очередь, является ведущим поставщиком нефти в Индию.

С января по июнь этого года Индия импортировала около 1,75 млн баррелей в сутки российской нефти, что на 1% больше, чем год назад.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах для Индии с 1 августа в размере 25%. Трамп подчеркивал, что индийцы всегда покупали у РФ много военной техники и топлива.

Через несколько дней глава Белого дома заявил журналистам, что слышал, что Индия больше не будет покупать нефть у России.