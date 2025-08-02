"То, что я слышал": Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть (видео)

Индия больше не будет покупать у России нефть из-за угроз президента США Дональда Трампа установить высокие пошлины на индийские товары.

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Правительство Индии якобы прекратит покупать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США, заявил Дональд Трамп.

"Я так понимаю, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Это то, что я слышал, но я не знаю, правда ли это или нет, но это хороший шаг. Посмотрим что будет дальше", — сказал Трамп.

В то же время, как пишет CNN со ссылкой на собственные источники, чиновники Белого дома дали понять индийским коллегам, что Трамп настроен серьезно.

По их словам, угрозы Трампа установить тарифы до 100% на индийские товары за то, что Нью-Дели "кормит военную машину Кремля, скупая почти половину всего нефтяного экспорта РФ", не являются переговорной тактикой.

Отмечается, что в случае, если Индия прекратит закупки, российским компаниям придется хранить нефть на танкерах, платить дополнительные деньги за доставку и предлагать новым покупателям большие скидки.

Напомним, 1 августа Трамп заявил, что США "полностью готовы" к ядерному противостоянию с РФ.

В этот же день Трамп приказал вывести атомные подводные лодки США после ядерных угроз Медведева.