"Те, що я чув": Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російської нафти (відео)

Індія більше не купуватиме у Росії нафту через погрози президента США Дональда Трампа встановити високі мита на індійські товари.

Related video

Уряд Індії нібито припинить купувати нафту в Росії, щоб укласти торгівельну угоду зі США, заявив Дональд Трамп.

"Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда, чи ні, але це гарний крок. Подивимося що буде далі", — сказав Трамп.

Водночас, як пише CNN з посиланням на власні джерела, чиновники Білого дому дали зрозуміти індійським колегам, що Трамп налаштований серйозно.

За їх словами, погрози Трампа встановити тарифи до 100% на індійські товари за те, що Нью-Делі "годує військову машину Кремля, скуповуючи майже половину всього нафтового експорту РФ", не є переговорною тактикою.

Зазначається, що у разі, якщо Індія припинить закупівлі, російським компаніям доведеться зберігати нафту на танкерах, платити додаткові гроші за доставку і пропонувати новим покупцям великі знижки.

Нагадаємо, 1 серпня Трамп заявив, що США "повністю готові" до ядерного протистояння з РФ.

У цей же день Трамп наказав вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз Медведєва.