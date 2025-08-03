Пов'язана контрактами: Індія продовжить купувати російську нафту, — Reuters

Індія продовжить закуповувати нафту в Росії, незважаючи на попередження президента США Дональда Трампа ввести додаткові санкції проти Нью-Делі.

Related video

Всупереч тому, що Індії загрожують додаткові штрафи від Сполучених Штатів за купівлю російської нафти, країна продовжить імпорт, повідомили на умовах анонімності агентству Reuters два джерела в індійському уряді.

Джерела повідомили, що негайних змін у торгівельних угодах не буде, оскільки країни раніше уклали довгострокові контракти.

"Не так-то просто перестати купувати одразу", — сказав один із них.

Виправдовуючи ці закупівлі, друге джерело заявило, що саме імпорт Індією російських сортів нафти допоміг уникнути глобального сплеску цін, які досі залишаються стабільними, попри стримування західними країнами нафтового сектора РФ.

На відміну від іранської та венесуельської нафти, російська нафта не підпадає під прямі санкції, і Індія купує її нижче за поточну цінову межу, встановлену Євросоюзом, — сказало джерело.

Індія, як зазначається, є третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі, на її частку припадає близько 35% загальних поставок. А Росія, своєю чергою, є провідним постачальником нафти в Індію.

Із січня до червня цього року Індія імпортувала близько 1,75 млн барелів на добу російської нафти, що на 1% більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи для Індії з 1 серпня в розмірі 25%. Трамп підкреслював, що індійці завжди купували у РФ багато військової техніки і палива.

Через кілька днів глава Білого дому заявив журналістам, що чув, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії.