Погрози Трампа діють: найбільші НПЗ Індії перестали купувати нафту в Росії, — Reuters

Плани Дональда Трампа запровадити для Індії 25% мит досягли мети. Чотири найбільших НПЗ відмовилися від російської нафти й закуповують ресурс на Близькому Сході.

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Державні нафтопереробні заводи (НПЗ) Індії перестали купувати нафту з Росії ще минулого тижня. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерела.

У липні Росія скоротила знижки на закупівлю нафти, а президент США Дональд Трамп поставив крапку, оголосивши нові тарифи для Індії з 1 серпня в розмірі 25%. Трамп підкреслював, що індійці завжди купували у РФ багато військової техніки і паливо, як і Китай.

Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі та найбільшим покупцем російської сирої нафти, яку везуть морем. Тепер чотири індійські НПЗ купують ресурс у країн Близького Сходу і Західної Африки.

Приватні нафтопереробні компанії Індії теж купують російську нафту у великих обсягах, але державні НПЗ контролюють понад 60% загальних потужностей — близько 5,2 млн барелів на день.

Нагадаємо, у Росії погрожували Трампу застосуванням ядерної зброї. У відповідь американський лідер сказав, що Москва "вступає на дуже небезпечну територію".

Директор ФБР Кеш Патель раніше виявив схованку із секретними документами про зв'язки Трампа з РФ. Частину документів передадуть на перевірку голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі.