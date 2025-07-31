Угрозы Трампа действуют: крупнейшие НПЗ Индии перестали покупать нефть в России, – Reuters

Планы Дональда Трампа ввести для Индии 25% пошлин достигли цели. Четыре крупнейших НПЗ отказались от российской нефти и закупают ресурс на Ближнем Востоке.

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Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии перестали покупать нефть из России еще на прошлой неделе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

В июле Россия сократила скидки на закупку нефти, а президент США Дональд Трамп поставил точку, объявив новые тарифы для Индии с 1 августа в размере 25%. Трамп подчеркивал, что индийцы всегда покупали у РФ много военной техники и топливо, как и Китай.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем российской сырой нефти, которая везется по морю. Теперь четыре индийских НПЗ покупают ресурс у стран Ближнего Востока и Западной Африки.

Частные нефтеперерабатывающие компании Индии тоже покупают российскую нефть в больших объемах, но государственные НПЗ контролируют более 60% общих мощностей – около 5,2 млн баррелей в день.

Напомним, в России грозили Трампу применением ядерного оружия. В ответ американский лидер сказал, что Москва "вступает на очень опасную территорию".

Директор ФБР Кэш Патель ранее выявил тайник с секретными документами о связях Трампа с РФ. Часть документов передадут на проверку главе Судебного комитета Сената Чаку Грассли.