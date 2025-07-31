Директор ФБР нашел тайник засекреченных документов о связях Трампа с РФ, — Fox News

Директор ФБР Кэш Патель нашел тайник конфиденциальных документов, связанных с происхождением расследования относительно связей президента США Дональда Трампа и России.

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Эти документы были заброшены в нескольких "мешках для сжигания" в тайной комнате внутри ФБР, сообщило Fox News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что система "мешков для сжигания" используется для уничтожения документов, обозначенных как секретные или выше. Было найдено несколько таких мешков, заполненных тысячами документов.

Источники Fox News сообщили, что одним из документов, найденных сотрудниками ФБР, было секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема, содержащее основные разведывательные данные, которые он просмотрел.

В этом секретном приложении в частности говорилось о том, что американская разведка имела достоверные иностранные источники, которые указывали на то, что ФБР во времена президента Барака Обамы будет играть главную роль в распространении нарратива о вероятном сговоре Трампа и России, еще до того, как бюро начало свое расследование Crossfire Hurricane, которое и касалось Трампа.

Также там якобы есть упоминание о том, что ФБР начала неофициальное расследование задолго до того, как скандал с вероятными связями Трампа и России вышел наружу.

"В конце концов, обнародование секретного приложения добавит больше достоверности утверждению о том, что в правительстве США существовал скоординированный план помочь кампании Клинтон разжечь споры о связи Трампа с Россией", — отметил источник Fox News.

Еще один собеседник издания уточнил, что нельзя исключать то, что документы относительно "связей Трампа с Россией" на самом деле были "подделаны демократами".

Журналисты подчеркнули, что рассекреченное приложение будет передано председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который позже и должен обнародовать этот документ.

Источники Fox News сообщили, что команда Грассли сейчас просматривает основную информацию в рамках своей следственной работы.

Что касается других записей и документов, то сотрудники ФБР работают над тем, чтобы передать их Конгрессу в соответствии с запросами на расследование от комитетов юрисдикции.

Напомним, в феврале Сенат США назначил нового директора ФБР Кеша Пателя.

Фокус также писал о том, что бывшего главу ФБР обвинили в "угрозе смертью" Трампу.