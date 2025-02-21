Получал деньги от кремлевского пропагандиста: Сенат США назначил нового директора ФБР, — СМИ

По данным журналистов, Кэш Патель получил 25 000 долларов за появление в фильме прокремлевского режиссера Игоря Лопатёнка. Он также распространял заявления конспирологического движения QAnon.

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Кандидат президента США Дональда Трампа, бывший федеральный прокурор Кэш Патель стал новым главой Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки. Сенат США утвердил директора ФБР во время заседания 20 февраля, сообщает The Washington Post.

Бывший помощник Трампа, федеральный прокурор и помощник государственного защитника, заявил, что намерен восстановить бюро расследований, "которым американский народ сможет гордиться".

"Политизация нашей системы правосудия подорвала общественное доверие, но это заканчивается сегодня", — сказал он.

Кэш Патель стал директором ФБР на фоне увольнений и других ключевых изменений, которые вызвали беспорядок и неопределенность в агентстве в последнее время, отмечают журналисты.

Сенат США утвердил директора ФБР с небольшим перевесом голосов: "за" выступили 51, а "против" — 49 сенаторов. Показатель чрезвычайно мал для этой должности, каждый из трех предыдущих директоров набирал не менее 92 голосов, отмечают журналисты.

Все члены Демократической партии выступили против того, чтобы Кэш Патель стал директором ФБР. За его назначение проголосовали все республиканцы, кроме двух: Сьюзен Коллинз от штата Мейн и Лизы Мурковски от Аляски. Коллинз выразила сомнения, что Кэш Патель сможет управлять агентством "способом, который не имеет видимых политических мотивов", а Мурковски озвучила опасения из-за его "предыдущей политической деятельности и того, как она может повлиять на его руководство".

Новый директор ФБР Кэш Патель: что о нем известно

Во время первой каденции Трампа 44-летний Кэш Патель работал на нескольких должностях в его администрации, был исполняющим обязанности заместителя директора национальной безопасности, пишет ABC News.

В течение многих лет новый директор ФБР резко критиковал деятельность бюро и заявлял, что хочет очистить его штаб-квартиру в Вашингтоне в рамках миссии по ликвидации так называемого "глубинного государства" (потенциально тайных и несанкционированных сетей власти, преследующих собственные цели).

Во время слушаний в январе демократы задавали ему острые вопросы из-за поддержки мятежников во время штурма Капитолия 6 января 2021 года и цитаты, которые одобряли деятельность конспирологического движения QAnon.

Кроме того, The Washington Post писало, что Кэш Патель в прошлом году получил 25 000 долларов от кинокомпании Global Tree Pictures. Ею руководит прокремлевский американский режиссер украинского происхождения Игорь Лопатенок, который распространял российскую пропаганду и получал деньги из созданного президентом РФ Владимиром Путиным фонда. По данным журналистов, выплата поступила за участие в документальном фильме, в котором Кэш Патель и другие ветераны первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора, который "уничтожил жизни тех, кто поддерживал Дональда Трампа в попытке устранить демократически избранного президента с должности".

Напомним, 20 февраля сенаторы США раскритиковали Трампа из-за налаживания контактов с Кремлем и действий против Украины.

4 февраля источники издания Politico сообщали, что агенты ФБР, исследующие НЛО, боятся мести президента США Дональда Трампа. Журналисты со ссылкой на неназванные источники утверждают, что сотрудники спецслужбы заводили дела на последователей Трампа, причастных к штурму Капитолия 6 января 2021 года.