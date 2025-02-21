Отримував гроші від кремлівського пропагандиста: Сенат США призначив нового директора ФБР, — ЗМІ

За даними журналістів, Кеш Патель отримав 25 000 доларів за появу у фільмі прокремлівського режисера Ігоря Лопатьонка. Він також поширював заяви конспірологічного руху QAnon.

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Кандидат президента США Дональда Трампа, колишній федеральний прокурор Кеш Патель став новим очільником Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки. Сенат США затвердив директора ФБР під час засідання 20 лютого, повідомляє The Washington Post.

Колишній помічник Трампа, федеральний прокурор і помічник державного захисника, заявив, що має намір відновити бюро розслідувань, "яким американський народ зможе пишатися".

"Політизація нашої системи правосуддя підірвала суспільну довіру, але це закінчується сьогодні", — сказав він.

Кеш Патель став директором ФБР на тлі звільнень та інших ключових змін, які викликали безлад і невизначеність в агентстві останнім часом, зазначають журналісти.

Сенат США затвердив директора ФБР з невеликою перевагою голосів: "за" виступили 51, а "проти" — 49 сенаторів. Показник надзвичайно малий для цієї посади, кожен із трьох попередніх директорів набирав щонайменше 92 голоси, зазначають журналісти.

Усі члени Демократичної партії виступили проти того, щоб Кеш Патель став директором ФБР. За його призначення проголосували всі республіканці, окрім двох: Сьюзен Коллінз від штату Мейн і Лізи Мурковскі від Аляски. Коллінз висловила сумніви, що Кеш Патель зможе керувати агентством "у спосіб, який не має видимих ​​політичних мотивів", а Мурковські озвучила побоювання через його "попередню політичну діяльність та те, як вона може вплинути на його керівництво".

Новий директор ФБР Кеш Патель: що про нього відомо

Під час першої каденції Трампа 44-річний Кеш Патель працював на кількох посадах у його адміністрації, був виконувачем обов'язків заступника директора національної безпеки, пише ABC News.

Протягом багатьох років новий директор ФБР різко критикував діяльність бюро та заявляв, що хоче очистити його штаб-квартиру у Вашингтоні в межах місії з ліквідації так званої "глибинної держави" (потенційно таємних і несанкціонованих мереж влади, що переслідують власні цілі).

Під час слухань у січні демократи ставили йому гострі запитання через підтримку бунтівників під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року та цитати, які схвалювали діяльність конспірологічного руху QAnon.

Крім того, The Washington Post писало, що Кеш Патель минулого року отримав 25 000 доларів від кінокомпанії Global Tree Pictures. Нею керує прокремлівський американський режисер українського походження Ігор Лопатьонок, який поширював російську пропаганду та отримував гроші зі створеного президентом РФ Володимиром Путіним фонду. За даними журналістів, виплата надійшла за участь у документальному фільмі, в якому Кеш Патель та інші ветерани першої адміністрації Трампа зображені як жертви змови, що "знищила життя тих, хто підтримував Дональда Трампа в спробі усунути демократично обраного президента з посади".

Нагадаємо, 20 лютого сенатори США розкритикували Трампа через налагодження контактів із Кремлем і дії проти України.

4 лютого джерела видання Politico повідомляли, що агенти ФБР, які досліджують НЛО, бояться помсти президента США Дональда Трампа. Журналісти з посиланням на неназвані джерела стверджують, що співробітники спецслужби заводили справи на послідовників Трампа, причетних до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.