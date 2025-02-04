Втратять роботу і вплив: агенти ФБР, які досліджують НЛО, злякалися помсти Трампа, — ЗМІ

Співробітники ФБР, які стежать за інопланетянами, заводили справи на прихильників Дональда Трампа, які брали участь у штурмі Капітолія. Тепер настав час звести рахунки, вказують співрозмовники Politico.

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Агенти ФБР, які вивчають непізнані літаючі об'єкти (НЛО), бояться втратити посади: президент США Дональд Трамп може звільнити їх у межах політики скорочень, повідомили джерела видання Politico.

Частина співробітників спецслужб, які стежать за інопланетянами, брали участь у розслідуванні штурму Капітолія 6 січня 2021 року прихильниками Трампа. Можливо, тепер настав час помсти і тому всі вони втратять свої позиції, кажуть співрозмовники.

"Робоча група ФБР може постраждати від змін у перехідному періоді. Лідери можуть не знати про неймовірну роботу, яку виконують ці агенти", — цитує Politico відставного пілота ВМС США, виконавчого директора Americans for Safe Aerospace Раяна Грейвса.

Існування неофіційної робочої групи ФБР з досліджень НЛО раніше не розкривалося публічно. Грейвс і ще три людини, знайомі з групою, заявили, що вона складається з національного менеджера програми і більше десятка співробітників по всій країні, які проводять більшу частину свого часу, відстежуючи НЛО.

Робоча група ФБР, за словами Грейвс, має унікальні можливості для розслідувань завдяки їхнім правоохоронним і розвідувальним повноваженням. У Пентагону була схожа програма ідентифікації загроз в аерокосмічному просторі, розкриття якої 2017 року викликало шок у жителів США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповідав, чому не був на інавгурації Трампа. Він стверджує, що сам відмовився і вважав такий візит "недоречним".

МЗС РФ раніше критикувало концепцію Трампа "Америка перш за все" і порівнювало її з гаслом гітлерівської епохи "Німеччина понад усе".