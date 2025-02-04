Лавров сравнил концепцию Трампа "Америка прежде всего" с политикой Гитлера

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию.

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4 февраля 1945 года назад лидеры США, Великобритании и СССР приняли новый мировой порядок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю 80-летия Ялтинской конференции написал колонку для журнала "Россия в глобальной политике", в которой сравнил концепцию "Америка прежде всего", которую продвигал президент США Дональд Трамп, с лозунгом гитлеровской эпохи "Германия превыше всего".

Лавров отметил, что возвращение республиканской администрации во главе с Дональдом Трампом к власти в США в 2025 году изменило подход Вашингтона к международным процессам после Второй мировой войны.

"Название концепции "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего", а ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию. Не говоря уже о том, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН", — пишет глава МИД РФ.

Он раскритиковал выступление госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что послевоенный миропорядок не только устарел, но и превратился в инструмент, который используется против интересов США. Лавров отметил, что таким образом Вашингтон фактически отвергает не только Ялтинско-Потсдамскую систему с центральной ролью ООН, но и порядок, основанный на правилах, который сам же и продвигал в период после Холодной войны.

Лавров отметил, что современный мир движется к многополярности, и, по его мнению, США могли бы не сопротивляться этому процессу, а вместо этого стать одним из ответственных центров силы наряду с Россией, Китаем и другими странами Глобального Юга. В то же время он предположил, что новая администрация США, вероятно, будет проверять на прочность существующую систему международных отношений, ориентированную на ООН, и испытывать ее границы в соответствии с собственными интересами.

"Пока же, судя по всему, новая администрация США будет ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы и ее устойчивости к американским интересам. Уверен, однако, – и эта администрация скоро поймет, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками", — пишет глава МИД РФ.

По словам Лаврова, "Россия готова к совместной честной работе по согласованию баланса интересов и укреплению правовых основ международных отношений".

Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что может вместе с президентом России Владимиром Путиным сделать что-то "значительное" для окончания российско-украинской войны.

29 декабря 2024 года аналитики ISW писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров отклонил два предложения, которые рассматривала команда Дональда Трампа в начале ноября 2024 года как условия для прекращения войны в Украине.

Фокус писал, будет ли новый глобальный передел мира после прихода к власти Дональда Трампа.