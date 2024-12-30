Лавров не принял два предложения Трампа по завершению войны в Украине, — аналитики

Команда Дональда Трампа может рассматривать отсрочку вступления Украины в НАТО на 20 лет и размещение европейских миротворцев в Украине. По мнению аналитиков, заявления Лаврова — часть продолжающихся заявлений высокопоставленных чиновников РФ о том, что Кремль отказывается рассматривать какие-либо компромиссы.

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Глава российского МИД Сергей Лавров прямо отклонил два предложения, которые, как сообщается, рассматривала команда избранного президента США Дональда Трампа в начале ноября 2024 года в качестве условий для прекращения войны в Украине. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 29 декабря со ссылкой на публикацию в российском информагентстве ТАСС.

Рассматривался вопрос отсрочки членства Украины в НАТО на 20 лет и размещение европейских миротворцев в Украине. Лавров заявил в интервью кремлевскому информационному агентству ТАСС 29 декабря, что Россия "не удовлетворена" предложениями команды Трампа, о которых сообщалось в начале ноября 2024 года, об отсрочке вступления Украины в НАТО на 20 лет и размещении европейского миротворческого контингента в Украине.

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Переговоры Украины и России по завершению войны

Лавров заявил, что любые соглашения о прекращении войны в Украине должны устранить коренные причины вторжения и создать механизм, который сделает невозможным их нарушение. По его словам, двумя основными причинами войны стали предполагаемое нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток и агрессивное поглощение территорий вблизи границ России, а также предполагаемая дискриминация украинским правительством этнических русских и русского языка, СМИ и культуры в Украине.

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По мнению аналитиков, заявления Лаврова — это часть продолжающихся заявлений высокопоставленных российских чиновников о том, что Кремль отказывается рассматривать какие-либо компромиссы по требованиям, заявленным Путиным в конце 2021 года и начале 2022-го. Среди требований — принуждение Украины стать нейтральным государством на постоянной основе, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинских вооруженных сил и отстранение украинского правительства.

Напомним, что, по мнению министра обороны Словакии Калиняка, Украине придется отдать России часть территорий.

Также сообщалось, что в ВСУ спрогнозировали военные возможности России: личного состава хватит на 8-10 лет войны.