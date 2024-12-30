Лавров не прийняв дві пропозиції Трампа щодо завершення війни в Україні, — аналітики

Команда Дональда Трампа може розглядати відтермінування вступу України до НАТО на 20 років і розміщення європейських миротворців в Україні. На думку аналітиків, заяви Лаврова — частина заяв високопоставлених чиновників РФ про те, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси.

Related video

Глава російського МЗС Сергій Лавров прямо відхилив дві пропозиції, які, як повідомляється, розглядала команда обраного президента США Дональда Трампа на початку листопада 2024 року як умови для припинення війни в Україні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 грудня з посиланням на публікацію в російському інформагентстві ТАРС.

Розглядалося питання відтермінування членства України в НАТО на 20 років і розміщення європейських миротворців в Україні. Лавров заявив в інтерв'ю кремлівському інформаційному агентству ТАРС 29 грудня, що Росія "не задоволена" пропозиціями команди Трампа, про які повідомляли на початку листопада 2024 року, щодо відтермінування вступу України до НАТО на 20 років і розміщення європейського миротворчого контингенту в Україні.

Важливо

"Передумов немає": в Кремлі заявили, що російсько-українська війна не завершиться

Переговори України та Росії щодо завершення війни

Лавров заявив, що будь-які угоди про припинення війни в Україні мають усунути корінні причини вторгнення і створити механізм, який унеможливить їх порушення. За його словами, двома основними причинами війни стали передбачуване порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід і агресивне поглинання територій поблизу кордонів Росії, а також передбачувана дискримінація українським урядом етнічних росіян і російської мови, ЗМІ та культури в Україні.

Важливо

"Непорушний договір": Росія озвучила нову умову для переговорів з Україною

На думку аналітиків, заяви Лаврова — це частина заяв високопосадовців російських чиновників про те, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог, заявлених Путіним наприкінці 2021 року та на початку 2022-го. Серед вимог — примус України стати нейтральною державою на постійній основі, яка ніколи не вступить до НАТО, запровадження жорстких обмежень на чисельність українських збройних сил і відсторонення українського уряду.

Нагадаємо, що, на думку міністра оборони Словаччини Калиняка, Україні доведеться віддати Росії частину територій.

Також повідомлялося, що у ЗСУ спрогнозували військові можливості Росії: особового складу вистачить на 8-10 років війни.