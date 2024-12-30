Украине придется отдать РФ часть территорий, — министр обороны Словакии Калиняк

По словам Роберта Калиняка, Украина не осознает, что никогда не сможет территориально оказаться между Германией и Швейцарией, а всегда будет иметь самую большую границу с РФ. В Офисе президента и МИД это заявление пока не комментировали

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Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина может быть вынуждена уступить часть своих территорий. Об этом он сказал в программе "В политике" на телеканале TA3, его слова цитирует агентство TASR. По его словам, на вероятность такого сценария указывает "реальность на местах".

По его убеждению, для Украины важнее должна быть ее дальнейшая внешняя политика, чем вопрос границ. Вместе с тем, Калиняк отметил, что агрессором в этой войне несомненно является Россия.

"Вероятно, Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией. Нельзя спорить, кто здесь агрессор, потому что Россия перешла все границы, правила и нарушила международное право, но необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях мира, и применять такие же стандарты ко всем другим спорам", — считает он.

По словам Калиняка, Словакия заинтересована в скорейшем завершении войны через перемирие и дальнейшие мирные переговоры.

В Офисе президента Украины и МИД заявление словацкого министра обороны пока не комментировали.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини также высказывал мнение, что ради мира Украина может быть вынуждена уступить территории.

Напомним, 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле он провел переговоры о прекращении транзита российского голубого топлива по территории Украины с 1 января 2025 года.

Аналитик Украинского института будущего Игорь Попов рассказал Фокусу, что, вероятно, во время разговора с Путиным Фицо говорил о том, может ли РФ давать газ в кредит с полной оплатой уже после окончания российско-украинской войны.