Україні доведеться віддати РФ частину територій, — міністр оборони Словаччини Калиняк

За словами Роберта Калиняка, Україна не усвідомлює, що ніколи не зможе територіально опинитися між Німеччиною та Швейцарією, а завжди матиме найбільший кордон з РФ. В Офісі президента та МЗС цю заяву поки не коментували

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Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що Україна може бути змушена поступитися частиною своїх територій. Про це він сказав у програмі "В політиці" на телеканалі TA3, його слова цитує агентство TASR. За його словами, на ймовірність такого сценарію вказує "реальність на місцях".

На його переконання, для України важливішою має бути її подальша зовнішня політика, аніж питання кордонів. Разом із тим, Калиняк зазначив, що агресором у цій війні безсумнівно є Росія.

"Ймовірно, Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди матиме найбільший кордон з Російською Федерацією. Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право, але необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати такі ж стандарти до всіх інших суперечок", — вважає він.

За словами Калиняка, Словаччина зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни через перемир’я та подальші мирні переговори.

В Офісі президента України та МЗС заяву словацького міністра оборони поки не коментували.

Раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні також висловлював думку, що заради миру Україна може бути змушена поступитися територіями.

Нагадаємо, 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. У Кремлі він провів переговори щодо припинення транзиту російського блакитного палива територією України з 1 січня 2025 року.

Аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Попов розповів Фокусу, що, ймовірно, під час розмови з Путіним Фіцо говорив про те, чи може РФ давати газ в кредит із повною оплатою вже після закінчення російсько-української війни.