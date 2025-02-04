Лавров порівняв концепцію Трампа "Америка насамперед" з політикою Гітлера

Очільник російського МЗС Сергій Лавров вважає, що ставка на "встановлення миру за допомогою сили" може остаточно поховати дипломатію.

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4 лютого 1945 року тому лідери США, Великої Британії та СРСР ухвалили новий світовий порядок. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров з нагоди 80-річчя Ялтинської конференції написав колонку для журналу "Росія в глобальній політиці", у якій порівняв концепцію "Америка насамперед", яку просував президент США Дональд Трамп, із гаслом гітлерівської епохи "Німеччина понад усе".

Лавров зазначив, що повернення республіканської адміністрації на чолі з Дональдом Трампом до влади у США у 2025 році змінило підхід Вашингтона до міжнародних процесів після Другої світової війни.

"Назва концепції "Америка насамперед" несе в собі тривожне співзвуччя з гаслом гітлерівського періоду "Німеччина понад усе", а ставка на "встановлення миру за допомогою сили" може остаточно поховати дипломатію. Не кажучи вже про те, що в таких висловлюваннях та ідеологічних побудовах не проглядається й тіні поваги до міжнародно-правових зобов'язань Вашингтона за Статутом ООН", — пише глава МЗС РФ.

Він розкритикував виступ держсекретаря США Марко Рубіо, який заявив, що післявоєнний світопорядок не лише застарів, а й перетворився на інструмент, який використовується проти інтересів США. Лавров зауважив, що таким чином Вашингтон фактично відкидає не лише Ялтинсько-Потсдамську систему з центральною роллю ООН, а й порядок, заснований на правилах, який сам же і просував у період після Холодної війни.

Лавров зазначив, що сучасний світ рухається до багатополярності, і, на його думку, США могли б не чинити опір цьому процесу, а натомість стати одним із відповідальних центрів сили поряд із Росією, Китаєм та іншими країнами Глобального Півдня. Водночас він припустив, що нова адміністрація США, ймовірно, перевірятиме на міцність існуючу систему міжнародних відносин, орієнтовану на ООН, і випробовуватиме її межі відповідно до власних інтересів.

"Поки ж, судячи з усього, нова адміністрація США буде ковбойськими наскоками випробовувати на міцність межі піддатливості наявної ооноцентричної системи та її стійкості до американських інтересів. Упевнений, однак, — і ця адміністрація незабаром зрозуміє, що міжнародна дійсність набагато багатша за ті уявлення про світ, якими можна без будь-яких наслідків оперувати у виступах на внутрішньоамериканську аудиторію і перед своїми покірними геополітичними союзниками", — пише глава МЗС РФ.

За словами Лаврова, "Росія готова до спільної чесної роботи з узгодження балансу інтересів і зміцнення правових засад міжнародних відносин".

Нагадаємо, 1 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що може разом з президентом Росії Володимиром Путіним зробити щось "значне" для закінчення російсько-української війни.

29 грудня 2024 року аналітики ISW писали, що глава МЗС РФ Сергій Лавров відхилив дві пропозиції, які розглядала команда Дональда Трампа на початку листопада 2024 року як умови для припинення війни в Україні.

Фокус писав, чи буде новий глобальний переділ світу після приходу до влади Дональда Трампа.