Потеряют работу и влияние: исследующие НЛО агенты ФБР испугались мести Трампа, — СМИ

Следящие за инопланетянами сотрудники ФБР заводили дела на сторонников Дональда Трампа, участвовавших в штурме Капитолия. Теперь пришло время свести счеты, указывают собеседники Politico.

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Агенты ФБР, изучающие неопознанные летающие объекты (НЛО) боятся потерять должности: президент США Дональд Трамп может уволить их в рамках политики сокращений, сообщили источники издания Politico.

Часть следящих за инопланетянами сотрудников спецслужб участвовали в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа. Возможно, теперь пришло время мести и поэтому все они утратят свои позиции, говорят собеседники.

"Рабочая группа ФБР может пострадать от изменений в переходном периоде. Лидеры могут не знать о невероятной работе, которую выполняют эти агенты", — цитирует Politico отставного пилота ВМС США, исполнительного директора Americans for Safe Aerospace Райана Грейвса.

Существование неофициальной рабочей группы ФБР по исследованиям НЛО ранее не раскрывалось публично. Грейвс и еще три человека, знакомых с группой, заявили, что она состоит из национального менеджера программы и более десятка сотрудников по всей стране, которые проводят большую часть своего времени, отслеживая НЛО.

Рабочая группа ФБР, по словам Грейвс, имеет уникальные возможности для расследований благодаря их правоохранительным и разведывательным полномочиям. У Пентагона была похожая программа идентификации угроз в аэрокосмическом пространстве, раскрытие которой в 2017 году вызвало шок у жителей США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, почему не был на инаугурации Трампа. Он утверждает, что сам отказался и считал такой визит "неуместным".

МИД РФ ранее критиковало концепцию Трампа "Америка прежде всего" и сравнивала ее с лозунгом гитлеровской эпохи "Германия превыше всего".