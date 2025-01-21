"Шаман", покараний за штурм Капітолію, отримав помилування від Трампа: що планує робити

Чоловік коментував кожну подію, яка стосувалась інавгурації Дональда Трампа. Серед іншого, робив компліменти Меланії Трамп та писав, що є проблеми зі звільненням деяких заколотників.

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Засуджений заколотник Джейкоб Ченслі (Jacob Chansley, Jake Angeli-Chansley), який 6 січня 2021 року увірвався в Конгрес, отримав інформацію про помилування. Помилування оголосив новообраний президент США Дональд Трамп. Про це Джейкоб, відомий за прізвиськом QAnon Shaman, дізнався від свого адвоката. Про плани на найближчий час шаман QAnon написав у соцмережі X (Tiwtter).

Штурм Капітолія - що відбулось 6 січня 2021 року

"Шаман" написав, що йому, ймовірно, дали помилування, і він дякує за це Дональду Трампу. Також є зауваження про те, що робитиме після звільнення. З його слів, найперше він купить кілька гвинтівок: які плани має щодо цього арсеналу, засуджений не написав.

"Я щойно отримав новини від свого адвоката… Мені дали помилування, дитинко! Дякую президенту Трампу!!! Тепер я придбаю декілька гвинтівок!!! Я люблю цю країну!!! Бог благослови Америку!!!!" — ідеться у дописі "шамана".

Також американець втішився інформації про те, що президента США помилував решту заколотників 6 січня. На його думку, таким чином реалізується правосуддя.

"Учасників подій 6 січня [J6ers] звільняють, і правосуддя настало… Все, що робилося у темряві, відкриється!" — написав він.

На сторінці "шамана" в X можна побачити, що, сидячи у в'язниці, він без обмежень користувався соцмережею. Про це свідчать дописи, які супроводжували інавгурацію Трампа 20 січня 2025 року. У одному з них він тішиться гарному вбранню Першої Леді Меланії Трамп. У іншому — запевняє, що його "побратимів" не випускають з тюрми всупереч рішенню про помилування.

Штурм Капітолія — що сталось 6 січня 2021 року

Джейкоб Ченслі (QAnon Shaman) — активіст, який 6 січня 2021 року разом з групою однодумців влаштував штурм Капітолія. При цьому нападники заявили незгоду з тим, що на виборах президента США не переміг республіканець Дональд Трамп. Під час звільнення приміщення поліція застосувала силу: загинуло п'ятеро людей. Після цього основних заколотників затримали, провели суд та покарали. Зокрема, "шаман" отримав 41 місяць тюрми та 36 місяців перебування під наглядом. З в'язниці його звільнили у травні 2023 року.

Тим часом соцмережа Instargam при спробі пошуку по кличці "шамана" попереджає, що ідеться про шкідливу теорію змови. Замість фотографій фігуранта перекидає на сторінку, на якій розповідають про QAnon. Вказано, що це "децентралізована насильницька ідеологія, що ґрунтується на необґрунтованій теорії змови про те, що за все зло у світі відповідальна глобально діюча кабала "Глибинної держави", яка складається з сатанинських педофілів".

Зазначимо, президент Трамп після інавгурації підписав низку указів. Один з них стосувався помилування 1 500 заколотників, які чотири роки тому штурмували Капітолій. Інші — депортації нелегальних мігрантів та питання повернення до двох статей, які вказуються у паспорті.

Нагадуємо, 21 січня Фокус зібрав інформацію про рішення нового президента США та з'ясував, чи скасує Білий дім допомогу України.