Отримав ножові поранення: у США невідомий увірвався у будинок і напав на чоловіка Ненсі Пелосі

Пол Пелосі отримав поранення і зараз перебуває під опікою медиків. Поліція вже затримала чоловіка, який здійснив замах на його життя.

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У п'ятницю, 28 жовтня, у Сан-Франциско невідомий чоловік увірвався до будинку спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка. Про це повідомила прессекретарка спікерки Дрю Хеммілл.

Пол Пелосі отримав поранення. Його госпіталізували до медустанови.

За словами Хеммілл, у лікарні йому надали першокласну медичну допомогу. Лікарі очікують, що постраждалий повністю одужає.

Зазначимо, що поліція вже затримала зловмисника, який напав на Пола Пелосі. Мотиви такого вчинку з'ясовують.

До речі, у момент нападу сама Ненсі Пелосі вдома не була. Вона вже подякувала рятувальникам і медичним працівникам за надану допомогу та попросила про конфіденційність.

Пол Пелосі: що про нього відомо

Майбутній чоловік спікерки Палати представників Конгресу США народився 15 квітня 1940 року в Сан-Франциско у сім'ї оптового торговця ліками.

У підлітковому віці разом з одним із молодших братів потрапив у ДТП. Пелосі-молодший загинув, а Пола суд виправдав.

Освіту здобув у Джоржтаунському університеті та Школі бізнесу Леонарда Стерна при Нью-Йоркському університеті. Після закінчення навчання Пол відкрив у Сан-Франциско власний бізнес. Наразі 80-річний Пелосі — співвласник Comcast, Disney, Apple та Facebook.

З Ненсі він познайомився під час навчання в університеті. У 1963 році молоді люди одружилися. У шлюбі у подружжя народилося п'ятеро дітей.

А в серпні 2022 року Пелосі був змушений відповідати перед судом за кермування у нетверезому стані.

Дещо раніше ми писали про те, що 82-річна спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в останні дні не сходить з перших шпальт світових видань у зв'язку зі своїм дуже ризикованим і скандальним візитом на Тайвань. Тому не дивно, що всі факти про життя цієї "залізної леді" Америки цікаві громадськості.

Фокус також розповідав про те, що Ненсі Пелосі 3 серпня зустрілася з президенткою Тайваню Цай Інвень, спікерку Палати представників нагородили медаллю "Орден Доброзичливих Хмар" за розвиток відносин двох країн.