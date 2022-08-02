Розвідка прильотом. Чому Китай може розпочати війну з Тайванем через візит Ненсі Пелосі

Китай щодня посилює військовий потенціал у Південно-Китайському морі на тлі можливого візиту речниці Палати представників США Ненсі Пелосі. Тайвань відповідає аналогічно — посилює бойову готовність армії. Фокус підготував матеріал про ескалацію відносин між Тайванем та Китаєм та її наслідки.

Пелосі планує прилетіти на Тайвань 2 серпня, її літак має приземлитися в аеропорту Суншань у Тайбеї о 22:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом). Ніч із 2 на 3 серпня політикиня збирається провести в готелі Grand Hyatt.

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Пелосі неодноразово попереджали про небезпеку поїздки через військові загрози Китаю. Вранці, 3 серпня, у Пелосі запланований візит до парламенту Тайваню — Законодавчий юань, там вона зустрінеться з депутатами та президентом Цай Інвенем.

Після зустрічі з тайванською владою вона хоче залишити острів того ж дня, 3 серпня, літаком.

Візит Ненсі Пелосі — Китай та Тайвань готують військових

Китайська влада непохитна у тайванському питанні, генеральний секретар КНР Сі Цзіньпін попереджав президента США Джо Байдена про невтручання у проблему. Сполучені Штати грають з вогнем і "неодмінно обпечуть самі себе", говорив Сі Цзіньпін.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) 2 серпня раптово розпочала військові навчання в Південно-Китайському морі. Конкретної інформації про їхній хід немає, але в китайському управлінні морської безпеки КНР попередили, що з 1 по 4 серпня 2022 року військові проведуть стрільби бойовими боєприпасами.

Представник МЗС КНР Хуа Чуньїн заявив, що Китай веде переговори зі США з приводу очікуваного візиту Пелосі на Тайвань.

[ + – ] Пентагон цілодобово готується до безпеки візиту Ненсі Пелосі на Тайвань

Reuters із посиланням на міністерство оборони Тайваню пише про посилення бойової готовності на острові. Тайванські військові мають різні плани в разі надзвичайної ситуації, заявили в міністерстві.

Військово-повітряні сили Тайваню перекинули 8 винищувачів "Міраж-2000" французького виробництва на авіабазу у південно-східному секторі Тайдун.

Китай у відповідь вивів 2 авіаносці CNS Liaoning і CNS Shandong у море, кораблі можуть направити у бік Тайванської протоки. Китайські винищувачі 2 серпня пролетіли над Тайванською протокою поблизу кордону Тайваню.

Візит Пелосі до Тайваню — як готуються США

Американський Пентагон цілодобово відстежує усі пересування китайської армії на кордоні з Тайванем і готується забезпечити безпеку візиту Ненсі Пелосі в її азіатському турне на Тайвань, говорив представник міністерства у спілкуванні з СNN.

"Адміністрація піклується про безпеку Пелосі, коли вона подорожує за кордон, тому що вона знаходиться в президентській лінії наступності", — заявили чиновники.

[ + – ] У Китаї не сильно відрізняють Пелосі від чиновників Білого дому

Китай може сплутати візит Пелосі з офіційним візитом адміністрації, оскільки вона та Байден обидва є демократами.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що в Китаї не дуже відрізняють Пелосі від чиновників Білого дому.

"Китайське керівництво не повністю розуміє політичну динаміку в США, це призводить до неправильного розуміння важливості можливого візиту Пелосі", — сказали джерела.

Водночас 31 липня палата представників Конгресу США представила реліз візитів Пелосі у складі американської делегації до країн Індо-Тихоокеанського регіону. Політикиня, згідно з розкладом, має відвідати Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Візиту на Тайвань у графіку не було.

[ + – ] Ненсі Пелосі має відвідати Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію

Зауважимо, що члени комітету із закордонних справ парламенту Великобританії теж хочуть відвідати Тайвань у листопаді чи на початку грудня 2022 року, пише газета The Guardian.

Делегацію очолить глава комітету Том Тугендхат, головна мета візиту британських політиків — показати підтримку Тайваню Великобританією. Посольство Китаю в Британії заявило, що політики розповсюджують помилковість китайської загрози.

Протистояння Китаю та Тайваню — паралелі між війною РФ з Україною

Китаєзнавець Темур Умаров у розмові з "Медузою" наголосив на деяких паралелях протистояння двох країн з війною Росії та України. Війна Китаю з Тайванем, за його словами, назріває останні 5-10 років під час керівництва Сі Цзіньпіна.

На думку Умарова, китайський лідер хоче якнайшвидше розв'язати тайванське питання і внаслідок цього посилити політичний режим.

"У Китаю ніколи не було амбіцій захопити Тайвань, не було такої жорсткої риторики, яка б натякала, що один із реальних варіантів розвитку подій — це збройне зіткнення. Китай ніколи не був настільки потужною військовою державою, він став набагато сильнішим, ніж 10 років тому", — констатував він.

РФ, за словами експерта, розв'язавши війну в Україні, подарувала Китаю час.

"Об'єктивно зараз у США та Заходу більше часу та ресурсів спрямовано на спроби допомогти Україні та вирішити цей конфлікт. Залишається менше ресурсів на те, щоб розбиратися з Китаєм, про що зараз відкрито говорять у Вашингтоні", — зауважив він.

У Держдепі США обіцяють допомогти союзникам в Азії розвідданими, щоб вони могли швидше реагувати на зміну ситуації в Південно-Китайському морі та захищати кордони.

Агресивна та безвідповідальна поведінка Пекіна в Південно-Китайському морі можуть призвести до великого інциденту у спірних водах, сказала зампомічника голови Держдепу зі Східної Азії Юнг Пак.

Нагадаємо, що 1 серпня Пекін озвучив зробив останнє "китайське" попередження США щодо можливого візиту Ненсі Пелосі до Тайваню. Армія КНР не "сидітиме склавши руки", повторює китайська влада.