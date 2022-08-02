Візит Пелосі на Тайвань: два авіаносці ВМС Китаю вийшли в море, — ЗМІ

У Південно-Китайському морі здійснює маневри китайський есмінець проєкту 055 CNS Yan'an. За словами оглядачів, корабель такого типу має забезпечувати захист авіаносних бойових груп ВМС Китаю.

Два робочі авіаносці армії Китаю CNS Liaoning (Ляонін) і CNS Shandong (Шаньдун) вийшли в море і можуть бути спрямовані у бік Тайванської протоки, повідомляє китайське видання China Daily.

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Зазначається, що в межах військових навчань у Південно-Китайському морі китайський есмінець проєкту 055 CNS Yan'an (Яньань) завдав удару керованою ракетою класу Type 054A.

За словами командира корабля, старшого капітана Лі Цзіньвея, навчання були спрямовані на відточення тактичного маневру та командних навичок офіцерів у спільних операціях, а також на покращення навичок моряків у роботі з новою технікою.

Наразі достовірно невідомо, чи прямують авіаносці ВМС Китаю в зону Тайванської протоки, проте оглядачі зазначають, що есмінці проєкту 055 покликані забезпечувати захист авіаносних бойових груп ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) і є одними з найпередовіших бойових кораблів.

"Їхнє розгортання значно посилить бойову міць наших авіаносних бойових груп і стане грізним стримулювальним фактором для противників", — зазначило джерело видання.

Тим часом агентство Reuters пише, що сьогодні китайські винищувачі пролетіли над Тайванською протокою поблизу кордону Тайваню. Співрозмовник видання сказав, що кілька китайських військових кораблів із понеділка залишаються поблизу середньої лінії, материковий Китай та острів, проте які саме військові судна там знаходяться, він не уточнив.

Раніше повідомлялося, що в Південно-Китайському морі армія Китаю розпочала чергові військові навчання на тлі потенційного візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. У процесі навчань китайські війська проведуть стрільби із застосуванням бойових боєприпасів.

Заступниця помічника голови Держдепу США зі Східної Азії Юнг Пак 1 серпня заявила, що Китай демонструє агресивну та безвідповідальну поведінку в Південно-Китайському морі, яка може призвести до великого інциденту в суперечливих водах. За її словами, виникнення інциденту в регіоні лише питання часу.