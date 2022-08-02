Визит Пелоси на Тайвань: два авианосца ВМС Китая вышли в море, — СМИ

В Южно-Китайском море совершает маневры китайский эсминец проекта 055 CNS Yan'an. По словам обозревателей, корабль такого типа призван обеспечивать защиту авианосных боевых групп ВМС Китая.

Два действующих авианосца армии Китая CNS Liaoning (Ляонин) и CNS Shandong (Шаньдун) вышли в море и могут быть направлены в сторону Тайваньского пролива, сообщает китайское издание China Daily.

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Отмечается, что в рамках военных учений в Южно-Китайском море китайский эсминец проекта 055 CNS Yan'an (Яньань) нанес удар управляемой ракетой класса Type 054A.

По словам командира корабля, старшего капитана Ли Цзиньвэя, учения были направлены на оттачивание тактического маневра и командных навыков офицеров в совместных операциях, а также на улучшение навыков моряков в работе с новой техникой.

На данный момент достоверно неизвестно, направляются ли авианосцы ВМС Китая в зону Тайваньского пролива, однако обозреватели отмечают, что эсминцы проекта 055 призваны обеспечивать защиту авианосных боевых групп ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и являются одними из самых передовых боевых кораблей в мире.

"Их развертывание значительно усилит боевую мощь наших авианосных боевых групп и станет грозным сдерживающим фактором для противников", — отметил источник издания.

Тем временем агентство Reuters пишет, что сегодня китайские истребители пролетели над Тайваньским проливом вблизи границы Тайваня. Собеседник издания сказал, что несколько китайских военных кораблей с понедельника остаются вблизи средней линии, материковый Китай и остров, однако какие именно военные суда там находятся он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Южно-Китайском море армия Китая начала очередные военные учения на фоне потенциального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. В ходе учений китайские войска проведут стрельбы с применением боевых боеприпасов.

Заместитель помощника главы Госдепа США по Восточной Азии Юнг Пак 1 августа заявила, что Китай демонстрирует агрессивное и безответственное поведение в Южно-Китайском море, которое может привести к крупному инциденту в спорных водах. По ее словам, возникновение инцидента в регионе — лишь вопрос времени.