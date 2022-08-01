Агрессивное поведение Китая приведет к крупному инциденту в регионе, — власти США

Пекин испытывает пределы решимости Запада, а также несет угрозу миру и стабильности в Восточной Азии.

Китай демонстрирует все более "агрессивное и безответственное поведение" в Южно-Китайском море и действия Пекина могут привести к крупному инциденту в спорных водах. Такое заявление сделала заместитель помощника главы Госдепа США по Восточной Азии Юнг Пак.

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По ее словам, Вашингтон фиксирует нарастающую тенденцию провокаций Китая против соседних государств и провоцирование крупного инцидента в спорных водах является лишь вопросом времени.

Пак подчеркнула, что только в первом полугодии 2022 года произошли десяток опасных событий в регионе.

Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер, в свою очередь, заявил, что поведение Китая угрожает миру и стабильности в Азоии, в том числе в Южно-Китайском море, на которое Поднебесная полностью претендует.

"Пекин систематически испытывает пределы нашей коллективной решимости и продвигает новый статус-кво в Южно-Китайском море, который идет вразрез с нашей общей приверженностью уважению суверенитета, мирному разрешению споров и соблюдению международного права. Это агрессивное и безответственное поведение представляет собой одну из самых значительных угроз миру и стабильности в регионе сегодня, в том числе в Южно-Китайском море", — продолжил Ратнер.

По его словам, США окажут помощь своим союзникам в Азии, в том числе в сфере разведки, чтобы они могли быстрее реагировать на смену обстановки в Южно-Китайском море и противодействовать незаконной деятельности в своих территориальных водах.

Напомним, Китай сделал последнее предупреждение США из-за возможного визита спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Власти Поднебесной заверили, что регулярная армия не будет сидеть "сложа руки", если соратница президента Джо Байдена решится посетить независимый остров.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден хочет заключить новую ядерную сделку с участием России и Китая. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что в момент неопределенности на мировой арене важно не допустить наращивание оружия массового поражения на Земле.