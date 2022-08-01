Байден хочет заключить новую ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США считает, что "в момент неопределенности и потрясений на мировой арене" особенно важно не допустить наращивания ядерного потенциала всех стран.

Соединенные Штаты готовы наметить новую сделку с Россией по ядерным вооружениям и призвали Москву продемонстрировать свою способность вести переговоры добросовестно, заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В феврале 2021 года Россия и США продлили срок действия нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на пять лет. Договор ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть обе страны, а также количество ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.

"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ, когда срок его действия истечет в 2026 году, — отметил Байден. — Но для переговоров требуется партнер, действующий добросовестно. А жестокая и неспровоцированная агрессия России на Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка. Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США".

Помимо этого президент США обратился к руководству Китая с предложением вступить в переговоры, "которые снизят риск просчета и дестабилизирующей военной динамики". По его мнению, Китай также должен играть ведущую роль в нераспространении ядерного оружия "в этот момент неопределенности и потрясений на мировой арене".

В то же время в России к инициативе американского руководства отнеслись с недоумением. Источник Reuters в МИД РФ усомнился в серьезности намерений Вашингтона.

"Это серьезное заявление или хакерская атака на сайт Белого дома?" — сказал он.

Заявление президента США прозвучало в преддверии глобальных дискуссий в ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Как агрессоры угрожают ядерным оружием?

Российские политики часто прибегают к угрозе применения ядерного оружия в ходе своих воинственных выступлений. В июле экс-президент России Дмитрий Медведев пообещал устроить "судный день", если Украина нанесет удары по территории оккупированного Крыма.

В конце июня президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию на мировой арене с 1941 годом и заявил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие.

Президент РФ Владимир Путин в те же дни сообщил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Он пообещал, что "Сармат" встанет на боевое дежурство уже в конце этого года.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил о том, что мир должен быть готов к тому, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.