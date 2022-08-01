Байден хоче укласти нову ядерну угоду з Росією і Китаєм

Президент США вважає, що "в момент невизначеності та потрясінь на світовій арені" особливо важливо не допустити нарощування ядерного потенціалу всіх країн.

Сполучені Штати готові намітити нову угоду з Росією щодо ядерних озброєнь і закликали Москву продемонструвати свою здатність вести переговори сумлінно, заявив президент США Джо Байден, повідомляє Reuters.

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У лютому 2021 року Росія та США продовжили термін дії нового договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) на п'ять років. Договір обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгорнути обидві країни, а також кількість ракет наземного та підводного базування і бомбардувальників для їх доставки.

"Сьогодні моя адміністрація готова оперативно провести переговори про нову систему контролю над озброєннями, яка замінить новий СНО, коли термін його дії закінчиться у 2026 році, — зазначив Байден. — Але для переговорів потрібен партнер, який діє сумлінно. А жорстока та неспровокована агресія Росії на Україна порушила мир у Європі та є посяганням на фундаментальні принципи міжнародного порядку. Росія має продемонструвати, що готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі США".

Крім цього президент США звернувся до керівництва Китаю з пропозицією розпочати переговори, "які знизять ризик прорахунку та дестабілізувальної військової динаміки". На його думку, Китай також має відігравати провідну роль у нерозповсюдженні ядерної зброї "у цей момент невизначеності та потрясінь на світовій арені".

У той же час у Росії до ініціативи американського керівництва поставилися з подивом. Джерело Reuters в МЗС РФ засумнівалося у серйозності намірів Вашингтона.

"Це серйозна заява чи хакерська атака на сайт Білого дому?" — сказав він.

Заява президента США пролунала напередодні глобальних дискусій в ООН щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як агресори погрожують ядерною зброєю?

Російські політики часто вдаються до погроз застосувати ядерну зброю під час своїх войовничих виступів. У липні експрезидент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв влаштувати "судний день", якщо Україна завдасть ударів по території окупованого Криму.

Наприкінці червня президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв нинішню ситуацію на світовій арені з 1941 роком і заявив, що Росія має бути готова застосувати ядерну зброю.

Президент РФ Володимир Путін у ті ж дні повідомив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Він пообіцяв, що "Сармат" стане на бойове чергування вже наприкінці цього року.

У квітні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ заявив про те, що світ має бути готовим до того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю.