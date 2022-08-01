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Байден хоче укласти нову ядерну угоду з Росією і Китаєм

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Президент США Джозеф Байден, нерозповсюдження ядерної зброї, нова ядерна угода, ядерна загроза, переговори США
Фото: РБК | Президент США Джозеф Байден

Президент США вважає, що "в момент невизначеності та потрясінь на світовій арені" особливо важливо не допустити нарощування ядерного потенціалу всіх країн.

Сполучені Штати готові намітити нову угоду з Росією щодо ядерних озброєнь і закликали Москву продемонструвати свою здатність вести переговори сумлінно, заявив президент США Джо Байден, повідомляє Reuters.

У лютому 2021 року Росія та США продовжили термін дії нового договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) на п'ять років. Договір обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгорнути обидві країни, а також кількість ракет наземного та підводного базування і бомбардувальників для їх доставки.

"Сьогодні моя адміністрація готова оперативно провести переговори про нову систему контролю над озброєннями, яка замінить новий СНО, коли термін його дії закінчиться у 2026 році, — зазначив Байден. — Але для переговорів потрібен партнер, який діє сумлінно. А жорстока та неспровокована агресія Росії на Україна порушила мир у Європі та є посяганням на фундаментальні принципи міжнародного порядку. Росія має продемонструвати, що готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі США".

Крім цього президент США звернувся до керівництва Китаю з пропозицією розпочати переговори, "які знизять ризик прорахунку та дестабілізувальної військової динаміки". На його думку, Китай також має відігравати провідну роль у нерозповсюдженні ядерної зброї "у цей момент невизначеності та потрясінь на світовій арені".

У той же час у Росії до ініціативи американського керівництва поставилися з подивом. Джерело Reuters в МЗС РФ засумнівалося у серйозності намірів Вашингтона.

"Це серйозна заява чи хакерська атака на сайт Білого дому?" — сказав він.

Заява президента США пролунала напередодні глобальних дискусій в ООН щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як агресори погрожують ядерною зброєю?

Російські політики часто вдаються до погроз застосувати ядерну зброю під час своїх войовничих виступів. У липні експрезидент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв влаштувати "судний день", якщо Україна завдасть ударів по території окупованого Криму.

Наприкінці червня президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв нинішню ситуацію на світовій арені з 1941 роком і заявив, що Росія має бути готова застосувати ядерну зброю.

Президент РФ Володимир Путін у ті ж дні повідомив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Він пообіцяв, що "Сармат" стане на бойове чергування вже наприкінці цього року.

У квітні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ заявив про те, що світ має бути готовим до того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю.