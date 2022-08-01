Агресивна поведінка Китаю призведе до великого інциденту в регіоні, — влада США

Пекін відчуває межі рішучості Заходу, а також несе загрозу миру та стабільності у Східній Азії.

Китай демонструє дедалі більш "агресивну та безвідповідальну поведінку" в Південно-Китайському морі і дії Пекіна можуть призвести до великого інциденту в спірних водах. Таку заяву зробила заступниця помічника голови Держдепу США зі Східної Азії Юнг Пак.

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За її словами, Вашингтон фіксує наростаючу тенденцію провокацій Китаю проти сусідніх держав і провокування великого інциденту у спірних водах є лише питанням часу.

Пак наголосила, що лише у першому півріччі 2022 року сталося десяток небезпечних подій у регіоні.

Помічниця міністра оборони США з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні Елі Ратнер, зі свого боку, заявив, що поведінка Китаю загрожує миру та стабільності в Азії, зокрема в Південно-Китайському морі, на яке Піднебесна повністю претендує.

"Пекін систематично відчуває межі нашої колективної рішучості і просуває новий статус-кво в Південно-Китайському морі, який йде врозріз із нашою спільною прихильністю до поваги суверенітету, мирного вирішення спорів і дотримання міжнародного права. Ця агресивна і безвідповідальна поведінка є однією з найзначніших загроз миру та стабільності в регіоні сьогодні, зокрема в Південно-Китайському морі", — продовжив Ратнер.

За його словами, США нададуть допомогу своїм союзникам в Азії, зокрема у сфері розвідки, щоб вони могли швидше реагувати на зміну обстановки у Південно-Китайському морі та протидіяти незаконній діяльності у своїх територіальних водах.

Нагадаємо, Китай зробив останнє попередження США через можливий візит спікерки нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань. Влада Піднебесної запевнила, що регулярна армія не сидітиме "складаючи руки", якщо соратниця президента Джо Байдена наважиться відвідати незалежний острів.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден хоче укласти нову ядерну угоду за участю Росії та Китаю. Своє рішення глава Білого дому пояснив тим, що на момент невизначеності на світовій арені важливо не допустити нарощування зброї масового ураження на Землі.