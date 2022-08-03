Ненсі Пелосі зустрілася з президентом Тайваню: говорили про погрози Китаю (фото)

Цай Інвень нагородила Ненсі Пелосі урядовою медаллю "Орден Доброзичливих Хмар". Тайвань має намір зміцнити військові зв'язки зі США, щоб у Індо-Тихоокеанському регіоні було безпечно.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розпочала зустріч із президенткою Тайваню Цай Інвень. Про це повідомив тайванський телеканал TTV.

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Перед початком бесіди президентка Тайваню нагородила Пелосі урядовою медаллю "Орден Доброзичливих Хмар" за її заслуги в розвитку відносин двох країн.

США пишаються міцною дружбою з Тайванем і не відмовляться від підтримки острова, зазначила речниця Палати представників у виступі.

"Американська делегація прибула на Тайвань, щоб ясно дати зрозуміти — ми не відмовимося від нашої прихильності до Тайваню й дуже пишаємося дружбою з цією країною", — сказала Пелосі.

[ + – ] Цай Інвень вважає Пелосі найвірнішим другом Тайваню

Політикиня вважає, що зараз солідарність США з Тайванем як ніколи важлива. Цай Інвень назвала Пелосі найвірнішим другом Тайваню.

"Тайвань не відступить перед постійними посиленими військовими загрозами Китаю та захищатиме свій суверенітет. Після вторгнення Китаю в демократичний Тайвань безпека всього Індо-Тихоокеанського регіону опиниться під загрозою", — підкреслила глава Тайваню.

За її словами, Тайвань зробить усе для зміцнення оборонного потенціалу та зв'язків із США в галузі безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що Ненсі Пелосі 2 серпня прибула на Тайвань, Китай погрожував військовою відповіддю, оскільки він претендує на державу та називає візит Пелосі порушенням власного суверенітету.

Китайське МЗС заявляло про вжиття всіх необхідних заходів для рішучого захисту свого суверенітету.

Народно-визвольна армія Китаю оголосила про проведення військових навчань навколо Тайваню на тлі візиту Ненсі Пелосі. Увечері 2 серпня 24 військові китайські літаки типу J-11 і J-16 увійшли в повітряний простір Тайваню.