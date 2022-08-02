"Вживемо всіх заходів для захисту суверенітету": МЗС КНР відреагувало на приліт Пелосі на Тайвань

Приїзд речниці Палати представників США китайські дипломати назвали політичною провокацією.

Китай рішуче виступає проти й засуджує візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Тайвань і вживе "всі необхідні заходи для рішучого захисту свого суверенітету". Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР, яку наводить видання CGTN.

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"(Візит Пелосі) серйозно підриває мир і стабільність через Тайванську протоку та посилає сепаратистським силам абсолютно неправильний сигнал про "незалежність Тайваню". Китай рішуче виступає проти й рішуче засуджує це та виступив із серйозним демаршем і рішучим протестом щодо Сполучених Штатів", — говориться в заяві відомства.

У МЗС КНР зазначили, що Китай завжди виступав проти візиту в Тайвань членів Конгресу США, тому американська влада "зобов'язана зупинити цей візит".

Приїзд Пелосі в Тайбей Пекін назвав "серйозною політичною провокацією".

"Ці прийоми, як і гра з вогнем, надзвичайно небезпечні. Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього", — йдеться в заяві МЗС Китаю.

У китайському міністерстві запевнили, що понад 1,4 млрд громадян мають намір захищати державний суверенітет і територіальну цілісність, а влада КНР вживе всіх необхідних для цього заходів у відповідь на візит Пелосі.

"За всі наслідки, що випливають із цього, відповідальність мають нести американська сторона та сепаратистські сили "незалежності Тайваню", — додали у відомстві.

Нагадаємо, літак із Пелосі приземлився в аеропорту в Тайбеї близько 17:50 за київським часом. У спікерки нижньої палати Конгресу заплановано на 3 серпня кілька зустрічей.

Американські ЗМІ зі свого боку повідомляли, що Білий дім не хоче нести відповідальність за поїздку Пелосі в Тайвань.