"Примем все меры для защиты суверенитета": МИД КНР отреагировал на прилет Пелоси на Тайвань

Приезд спикера Палаты представителей США китайские дипломаты назвали политической провокацией.

Китай решительно выступает против и осуждает визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань и предпримет "все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР, которое приводит издание CGTN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"(Визит Пелоси) серьезно подрывает мир и стабильность через Тайваньский пролив и посылает сепаратистским силам совершенно неверный сигнал о "независимости Тайваня". Китай решительно выступает против и решительно осуждает это и выступил с серьезным демаршем и решительным протестом в отношении Соединенных Штатов", — говорится в заявлении ведомства.

В МИД КНР отметили, что Китай всегда выступал против визита в Тайвань членов Конгресса США, поэтому американские власти "обязаны остановить этот визит".

Приезд Пелоси в Тайбэй Пекин назвал "серьезной политической провокацией".

"Эти приемы, как и игра с огнем, чрезвычайно опасны. Те, кто играет с огнем, погибнут от него", — говорится в заявлении МИД Китая.

В китайском министерстве заверили, что более 1,4 млрд граждан намерены защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а власти КНР примет все необходимые для этого меры в ответ на визит Пелоси.

"За все последствия, вытекающие из этого, ответственность должны нести американская сторона и сепаратистские силы "независимости Тайваня", — добавили в ведомстве.

Напомним, самолет с Пелоси приземлился в аэропорту в Тайбэе около 17:50 по киевскому времени. У спикера нижней палаты Конгресса запланировано на 3 августа несколько встреч.

Американские СМИ в свою очередь сообщали, что Белый дом не хочет нести ответственность за поездку Пелоси в Тайвань.